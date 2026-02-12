Mälarö Hockey U18 tog hem segern mot Värmdö HC 2 på bortaplan

Mälarö Hockey U18 vann med 5–1 mot Värmdö HC 2

Mälarö Hockey U18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Victor Ramberg matchvinnare för Mälarö Hockey U18

Mälarö Hockey U18 vann på bortaplan mot Värmdö HC 2 i U18 division 1 östra B fortsättningsserie. Matchen på torsdagen slutade 1–5 (0–2, 1–2, 0–1).

Segern var Mälarö Hockey U18:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Värmdö HC 2–Mälarö Hockey U18 – mål för mål

Mälarö Hockey U18 började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 46 sekunder slog Ossian Brunell till assisterad av Victor Ramberg. 0–2 kom efter 16.02 när Victor Ramberg slog till på passning från Max Nilsson och Oliver Fejér.

Mälarö Hockey U18 ökade ledningen till 0–3 genom Joel Forsgren efter 4.58 i andra perioden.

Värmdö HC 2 reducerade dock till 1–3 genom Niilo Virkkunen efter 12.38 av perioden.

Efter 14.27 ökade Mälarö Hockey U18 på till 1–4 genom Alexander Täktén.

11.01 in i tredje perioden fick Arvid Karlsson utdelning på pass av Ossian Brunell och ökade ledningen.

Värmdö HC 2:s nya tabellposition är åttonde plats medan Mälarö Hockey U18 är på tredje plats.

Lagens första möte för säsongen vann Mälarö med 6–2.

I nästa omgång har Värmdö HC 2 Hässelby Kälvesta HC U18 borta i Reliable Arena, söndag 22 februari 15.30. Mälarö Hockey U18 spelar hemma mot Wings Arlanda söndag 15 februari 16.30.

Värmdö HC 2–Mälarö Hockey U18 1–5 (0–2, 1–2, 0–1)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Ekhallen

Första perioden: 0–1 (0.46) Ossian Brunell (Victor Ramberg), 0–2 (16.02) Victor Ramberg (Max Nilsson, Oliver Fejér).

Andra perioden: 0–3 (24.58) Joel Forsgren (Alexander Täktén), 1–3 (32.38) Niilo Virkkunen (Sverre Eklinder), 1–4 (34.27) Alexander Täktén (Vilmer Wesley, Joel Forsgren).

Tredje perioden: 1–5 (51.01) Arvid Karlsson (Ossian Brunell).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Värmdö HC 2: 1-0-4

Mälarö Hockey U18: 4-0-1

Nästa match:

Värmdö HC 2: Hässelby Kälvesta HC, borta, 22 februari 15.30

Mälarö Hockey U18: Wings HC Arlanda, hemma, 15 februari 16.30