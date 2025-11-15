Magnusson och Tärnström avgjorde när AIK slog SSK

Seger för AIK med 2–1 mot SSK

Oliver Tärnström matchvinnare för AIK

Tredje förlusten i följd för SSK

AIK tog till slut hem segern mot SSK i matchen i Scaniarinken på lördagen. Matchen i hockeyallsvenskan slutade 1–2 (1–1, 0–1, 0–0).

SSK–AIK – mål för mål

AIK började bäst och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 40 sekunder slog Oskar Magnusson till på pass av Oscar Nord och Scott Pooley.

SSK kvitterade till 1–1 efter 9.06 när Viktor Liljegren hittade rätt assisterad av Albin Carlson och Måns Lindbäck. Oliver Tärnström gav AIK ledningen efter 3.15 in i andra perioden framspelad av Simon Åkerström. Tredje perioden blev mållös och AIK höll i sin 2–1-ledning och vann.

Det här var SSK:s femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även AIK:s femte uddamålsseger.

Det här betyder att SSK ligger kvar på tolfte plats i tabellen och AIK på femte plats.

SSK möter Kalmar i nästa match borta onsdag 19 november 19.00. AIK möter samma dag Troja-Ljungby hemma.

SSK–AIK 1–2 (1–1, 0–1, 0–0)

Hockeyallsvenskan, Scaniarinken

Första perioden: 0–1 (0.40) Oskar Magnusson (Oscar Nord, Scott Pooley), 1–1 (9.06) Viktor Liljegren (Albin Carlson, Måns Lindbäck).

Andra perioden: 1–2 (23.15) Oliver Tärnström (Simon Åkerström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SSK: 1-0-4

AIK: 3-0-2

Nästa match:

SSK: Kalmar HC, borta, 19 november

AIK: IF Troja-Ljungby, hemma, 19 november