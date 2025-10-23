Magnus Berntsen Nereng tvåmålsskytt när Sunne vann mot BIK Karlskoga J18

Sunne vann med 6–4 mot BIK Karlskoga J18

Magnus Berntsen Nereng gjorde två mål för Sunne

Christofer Olsson avgjorde för Sunne

Det blev Sunne som vann matchen borta mot BIK Karlskoga J18 i U20 Div 1 västra B herr på torsdagen. 4–6 (2–3, 0–2, 2–1) slutade matchen.

Magnus Berntsen Nereng med två mål för Sunne

Sunne var starkast i första perioden som laget vann med 3–2.

Andra perioden var länge mållös. Sunne gick från 2–3 till 2–5 genom två snabba mål på 1.24 i slutet av perioden av Simon Ekelund och Christofer Olsson. BIK Karlskoga J18 reducerade dock till både 3–5 och 4–5 genom Vincent Persson och Williham Jonsson i tredje perioden.

Sunne kunde dock avgöra till 4–6 med 13 sekunder kvar av matchen genom Erik Westh.

Sunnes Erik Westh stod för tre poäng, varav ett mål.

BIK Karlskoga J18 ligger på femte plats i tabellen efter matchen medan Sunne ligger på tredje plats.

Lagen möts på nytt i Helmia Arena den 17 januari.

BIK Karlskoga J18 tar sig an Hammarö J20 i nästa match borta lördag 8 november 17.30. Sunne möter Hammarö J20 hemma lördag 1 november 16.00.

BIK Karlskoga J18–Sunne 4–6 (2–3, 0–2, 2–1)

U20 Div 1 västra B herr, Nobelhallen

Första perioden: 1–0 (5.40) Isak Granquist (Williham Jonsson), 1–1 (7.51) Magnus Berntsen Nereng (Erik Westh), 2–1 (8.53) Louie Ladréhn (Lukas Björkblom, Isak Granquist), 2–2 (12.23) Oliver Braathen-Lien (Samuel Larsson, Halvard Fallingen), 2–3 (16.56) Magnus Berntsen Nereng (Oliver Braathen-Lien, Simon Ekelund).

Andra perioden: 2–4 (36.28) Simon Ekelund (Erik Westh), 2–5 (37.52) Christofer Olsson (Mats Molaup Kvåle).

Tredje perioden: 3–5 (44.01) Vincent Persson (Felix Borgshed, Louie Ladréhn), 4–5 (53.53) Williham Jonsson (Theo Granfält, Simon Andersson), 4–6 (59.47) Erik Westh.

Nästa match:

BIK Karlskoga J18: Hammarö HC, borta, 8 november

Sunne: Hammarö HC, hemma, 1 november