Macklin Celebrini het när San Jose besegrade NY Rangers

Hemmalaget San Jose tog hem de två poängen efter seger mot NY Rangers i NHL. 3–1 (3–1, 0–0, 0–0) slutade lördagens match.

Macklin Celebrini tvåmålsskytt för San Jose

San Jose stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 6.28 tidigt i perioden.

Sam Carrick reducerade förvisso men närmare än 3–1 kom inte NY Rangers. San Jose tog därmed en säker seger.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Tredje perioden blev mållös och San Jose höll i sin 3–1-ledning och vann.

Säsongens första möte lagen emellan vann San Jose med 6–5 efter förlängningsspel .

San Jose tar sig an Vancouver i nästa match borta onsdag 28 januari 04.00. NY Rangers möter Boston hemma tisdag 27 januari 01.00.

San Jose–NY Rangers 3–1 (3–1, 0–0, 0–0)

NHL, SAP Center at San Jose

Första perioden: 1–0 (1.09) Macklin Celebrini (Tyler Toffoli, Will Smith), 2–0 (3.08) Pavol Regenda (Michael Misa, Collin Graf), 3–0 (7.37) Macklin Celebrini (Will Smith, Collin Graf), 3–1 (12.50) Sam Carrick (Taylor Raddysh, Anton Blidh).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

San Jose: 3-0-2

NY Rangers: 1-0-4

Nästa match:

San Jose: Vancouver Canucks, borta, 28 januari 04.00

NY Rangers: Boston Bruins, hemma, 27 januari 01.00