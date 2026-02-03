Lunds fina svit mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20 fortsätter

Seger för Lund med 8–3 mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20

Victor Andersson fyramålsskytt för Lund

Lund gjorde fem raka mål

Frosta Hockey/Åstorp IK U20 är lite av ett drömmotstånd för Lund. På tisdagen vann Lund på nytt – den här gången hemma i Lunds Ishall. Matchen i U20 Div 1 D syd vår herr slutade hela 8–3 (1–0, 4–2, 3–1). Det var Lunds femte raka seger mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20.

Snackisen var Victor Andersson – som gjorde hela fyra av Lunds mål.

Övriga mål för hemmalaget gjordes av Malte Bister, Leo Fyrhag, Anton Possung och Teo Wallin, målen för Frosta Hockey/Åstorp IK U20 gjordes av Pontus Hildingsson.

Victor Andersson gjorde 1–0 till Lund efter fyra minuter efter förarbete från Linus Sundgren och Malte Bister.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 4–2 och ställningen efter två perioder var 5–2.

Lund vann också tredje perioden 3–1 och ställningen efter tre perioder var 8–3.

Lund har två segrar och tre förluster och 20–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Frosta Hockey/Åstorp IK U20 har en vinst och fyra förluster och 13–56 i målskillnad.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen. Alla fyra gångerna före den här matchen har Lund Giants HC vunnit.

Lördag 7 februari möter Lund Trelleborg borta 12.30 och Frosta Hockey/Åstorp IK U20 möter Kristianstad hemma 16.40.

Lund–Frosta Hockey/Åstorp IK U20 8–3 (1–0, 4–2, 3–1)

U20 Div 1 D syd vår herr, Lunds Ishall

Första perioden: 1–0 (4.28) Victor Andersson (Linus Sundgren, Malte Bister).

Andra perioden: 2–0 (25.04) Victor Andersson (Teo Wallin), 2–1 (25.43) Pontus Hildingsson, 3–1 (29.09) Anton Possung (Jacob Asserborn), 3–2 (30.02) Pontus Hildingsson (Hannes Vendelbo, Ludvig Påhlsson), 4–2 (38.53) Victor Andersson, 5–2 (39.32) Victor Andersson (Carl Cruce, Erik Mårtensson).

Tredje perioden: 6–2 (48.30) Teo Wallin (Malte Bister, Filip Thored), 7–2 (48.59) Leo Fyrhag (Anton Possung, Erik Mårtensson), 8–2 (57.08) Malte Bister (Teo Wallin, Filip Thored), 8–3 (59.23) Pontus Hildingsson (Mattias Eliasson, Sebastian Lindgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lund: 2-0-3

Frosta Hockey/Åstorp IK U20: 1-0-4

Nästa match:

Lund: Trelleborgs IF, borta, 7 februari 12.30

Frosta Hockey/Åstorp IK U20: Kristianstads IK, hemma, 7 februari 16.40