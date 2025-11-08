Lund vann klart hemma mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20

Seger för Lund med 7–2 mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20

Lunds Victor Andersson tremålsskytt

Wilgot Alenius matchvinnare för Lund

Lund vann på hemmaplan mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20 i U20 division 1 E syd herr med klara 7–2 (4–0, 1–1, 2–1).

I och med detta har Frosta Hockey/Åstorp IK U20 tolv förluster i rad.

Victor Andersson med tre mål för Lund

Lund stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 4–0 på bara 9.35 i mitten av perioden. Efter 14.11 i andra perioden ökade Lund på till 5–0 återigen genom Victor Andersson.

Frosta Hockey/Åstorp IK U20 reducerade dock till 5–1 genom Jacob Svensson med 1.50 kvar att spela av perioden. Lund ökade ledningen till 6–1 genom Liam Lindeberg efter 11.30 i tredje perioden.

Frosta Hockey/Åstorp IK U20 gjorde 6–2 genom Jacob Persson med 3.20 kvar att spela av perioden.

Lund kunde dock avgöra till 7–2 med 2.27 kvar av matchen genom Malte Bister.

Lunds Victor Andersson stod för tre mål och ett assist, Linus Sundgren hade tre assists och Malte Bister gjorde två mål och ett målgivande pass.

Säsongens första möte lagen emellan vann Lund Giants HC med 10–4.

De båda lagen möts igen lördag 8 november 13.40, i Lunds Ishall.

Lund–Frosta Hockey/Åstorp IK U20 7–2 (4–0, 1–1, 2–1)

U20 division 1 E syd herr, Lunds Ishall

Första perioden: 1–0 (6.45) Victor Andersson (Erik Mårtensson, Wilgot Alenius), 2–0 (7.36) Malte Bister (Alvin Grant, Anton Possung), 3–0 (12.55) Wilgot Alenius (Victor Andersson, Linus Sundgren), 4–0 (16.20) Victor Andersson (Linus Sundgren).

Andra perioden: 5–0 (34.11) Victor Andersson (Linus Sundgren, Erik Mårtensson), 5–1 (38.10) Jacob Svensson (Filip Eskilsson, Jacob Persson).

Tredje perioden: 6–1 (51.30) Liam Lindeberg (Malte Bister, Teo Wallin), 6–2 (56.40) Jacob Persson (Jacob Svensson, Anais Taillez), 7–2 (57.33) Malte Bister (Anton Björklund, Alexander Lindahl).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lund: 2-1-2

Frosta Hockey/Åstorp IK U20: 0-0-5

Nästa match:

Lund: Frosta Hockey/Åstorp IK, hemma, 8 november

Frosta Hockey/Åstorp IK U20: Lund Giants HC, borta, 8 november