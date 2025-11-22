Lund utklassade Trelleborg på hemmaplan

Lund vann med 8–0 mot Trelleborg

Lunds fjärde seger på de senaste fem matcherna

Victor Andersson avgjorde för Lund

Lund dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot Trelleborg i U20 division 1 E syd herr med hela 8–0 (4–0, 1–0, 3–0).

Segern var Lunds fjärde på de senaste fem matcherna.

Lund–Trelleborg – mål för mål

Lund stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 4–0.

Efter 10.30 i andra perioden nätade Alvin Grant framspelad av Linus Sundgren och Erik Mårtensson och gjorde 5–0.

Lund fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–0. Målen i sista perioden gjordes av Victor Andersson, som gjorde två mål, och Jonathan Handin.

Malte Bister gjorde ett mål för Lund och tre målgivande passningar, Linus Sundgren hade tre assists, Alvin Grant stod för ett mål och två assists, Wilgot Alenius hade tre assists, Victor Andersson gjorde tre mål och Jonathan Handin gjorde tre mål.

Resultaten i sista omgången betyder att Lund slutar på fjärde plats i tabellen och Trelleborg på sjunde plats.

När lagen senast möttes vann Lund Giants HC med 5–3.

Lund–Trelleborg 8–0 (4–0, 1–0, 3–0)

U20 division 1 E syd herr, Lunds Ishall

Första perioden: 1–0 (3.38) Victor Andersson (Malte Bister, Wilgot Alenius), 2–0 (7.44) Jonathan Handin (Malte Bister, Alvin Grant), 3–0 (13.45) Jonathan Handin (Malte Bister), 4–0 (19.23) Malte Bister (Alvin Grant).

Andra perioden: 5–0 (30.30) Alvin Grant (Linus Sundgren, Erik Mårtensson).

Tredje perioden: 6–0 (46.38) Victor Andersson (Wilgot Alenius, Linus Sundgren), 7–0 (47.36) Victor Andersson (Linus Sundgren, Wilgot Alenius), 8–0 (58.53) Jonathan Handin.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lund: 4-0-1

Trelleborg: 0-0-5