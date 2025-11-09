Lund tog klar seger mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20

Lund-seger med 7–2 mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20

Victor Andersson med tre mål för Lund

Andra raka segern för Lund

Lund vann klart när laget mötte Frosta Hockey/Åstorp IK U20 på hemmaplan i U20 division 1 E syd herr. Slutresultatet blev hela 7–2 (4–0, 1–1, 2–1).

Victor Andersson gjorde tre mål för Lund

Victor Andersson gjorde tre mål, övriga mål för hemmalaget gjordes av Malte Bister 2, Wilgot Alenius och Liam Lindeberg, målen för Frosta Hockey/Åstorp IK U20 gjordes av Jacob Persson och Jacob Svensson.

Det här betyder att Lund ligger på fjärde plats i tabellen och Frosta Hockey/Åstorp IK U20 är på åttonde och sista plats.

När lagen senast möttes vann Lund Giants HC med 10–4.

Lördag 8 november 13.40 möts lagen igen, i Lunds Ishall.