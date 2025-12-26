Luleå vinnare mot Skellefteå AIK – avgjorde i förlängningen

Luleå segrade – 3–2 efter förlängning

Oskari Laaksonen matchvinnare för Luleå

Tredje raka segern för Luleå

Matchen i SHL mellan hemmalaget Luleå och gästande Skellefteå AIK var oavgjord vid full tid, 2–2. Först i förlängningen kom avgörandet, där hemmalaget spikade segerresultatet, 3–2 (0–1, 2–0, 0–1, 1–0). Oskari Laaksonen spelade en avgörande roll för Luleå med det vinnande målet i förlängningen.

Luleå–Skellefteå AIK – mål för mål

Arvid Lundberg gav gästande Skellefteå AIK ledningen efter 16 minuters spel efter förarbete från Jonathan Davidsson och Max Krogdahl.

Efter 8.11 i andra perioden nätade Markus Nurmi framspelad av Mathias Bromé och Pontus Andreasson och kvitterade för Luleå.

Ben Tardif gjorde dessutom 2–1 efter 12.06 på pass av Erik Gustafsson och Markus Nurmi.

Skellefteå AIK kvitterade till 2–2 med 14 sekunder kvar att spela genom Oliver Okuliar efter pass från Valter Lindberg och Pär Lindholm.

Stor matchhjälte för Luleå 3.05 in i förlängningen blev Oskari Laaksonen med det avgörande förlängningsmålet.

Luleås nya tabellposition är nionde plats medan Skellefteå AIK är på andra plats.

Söndag 28 december 18.00 möter Luleå Timrå IK hemma i Coop Norrbotten Arena medan Skellefteå AIK spelar hemma mot Djurgården.

Luleå–Skellefteå AIK 3–2 (0–1, 2–0, 0–1, 1–0)

SHL, Coop Norrbotten Arena

Första perioden: 0–1 (16.14) Arvid Lundberg (Jonathan Davidsson, Max Krogdahl).

Andra perioden: 1–1 (28.11) Markus Nurmi (Mathias Bromé, Pontus Andreasson), 2–1 (32.06) Ben Tardif (Erik Gustafsson, Markus Nurmi).

Tredje perioden: 2–2 (59.46) Oliver Okuliar (Valter Lindberg, Pär Lindholm).

Förlängning: 3–2 (63.05) Oskari Laaksonen.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå: 3-0-2

Skellefteå AIK: 2-2-1

Nästa match:

Luleå: Timrå IK, hemma, 28 december 18.00

Skellefteå AIK: Djurgårdens IF, hemma, 28 december 18.00