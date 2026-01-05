Luleå vann i förlängningen mot Örebro Hockey U20

Luleå-seger med 2–1 efter förlängning

Neo Hirsch matchvinnare för Luleå

Niklas Aaram Olsen målskytt för Örebro Hockey U20

Luleås väg till seger mot Örebro Hockey U20 hemma i bronsmatch i svenska cupen U20 blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 2–1 (0–0, 1–0, 0–1, 1–0) och ta bonuspoängen. Matchhjälte blev Neo Hirsch, som gjorde det avgörande målet i förlängningen.

Luleå–Örebro Hockey U20 – mål för mål

Första perioden blev mållös.

Det var först 11.12 in i andra perioden som Luleå tog ledningen genom Casper Kjölmoen på passning från Neo Hirsch.

15.37 in i tredje perioden satte Niklas Aaram Olsen pucken framspelad av Axel Elofsson och kvitterade.

Stor matchhjälte för Luleå blev Neo Hirsch som 8.34 in i förlängningen satte det avgörande 2–1-målet.

När lagen senast möttes blev det seger för Luleå med 5–3.

Luleå–Örebro Hockey U20 2–1 (0–0, 1–0, 0–1, 1–0)

Bronsmatch i svenska cupen U20

Andra perioden: 1–0 (31.12) Casper Kjölmoen (Neo Hirsch).

Tredje perioden: 1–1 (55.37) Niklas Aaram Olsen (Axel Elofsson).

Förlängning: 2–1 (68.34) Neo Hirsch (David Lövgren).