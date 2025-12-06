Luleå U18 vinnare mot Björklöven U18 i topp 6-serien i U18 regional norr herr

Luleå U18 vann med 6–0 mot Björklöven U18

Mille Björk med två mål för Luleå U18

Luleå U18 höll tätt bakåt

Luleå U18 segrade på bortaplan mot Björklöven U18 i topp 6-serien i U18 regional norr herr, med 6–0 (1–0, 3–0, 2–0).

Mille Björk gjorde två mål för Luleå U18

Luleå U18 tog ledningen efter fem minuters spel genom Mille Björk efter pass från Leonards Aleksandrs Grundmanis och Benjamin Nyström.

Även i andra perioden var Luleå U18 starkast och gick från 0–1 till 0–4 genom tre snabba mål i mitten av perioden av Otto Andersson, Mille Björk och Hugo Westin.

6.43 in i tredje perioden fick Jan Rejthar utdelning på pass av Lo Axelsson och ökade ledningen.

Till slut kom också 0–6-målet genom Lo Axelsson efter 17.59.

Lo Axelsson gjorde ett mål för Luleå U18 och spelade fram till två mål.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 7 december. Då möter Björklöven U18 Timrå IK U18 i SCA Arena 14.15. Luleå U18 tar sig an Vännäs U18 borta 13.00.

Björklöven U18–Luleå U18 0–6 (0–1, 0–3, 0–2)

Topp 6-serien i U18 regional norr herr

Första perioden: 0–1 (5.37) Mille Björk (Leonards Aleksandrs Grundmanis, Benjamin Nyström).

Andra perioden: 0–2 (27.18) Otto Andersson (Veeti Virta), 0–3 (29.23) Mille Björk (Lo Axelsson, Isak Linder), 0–4 (31.22) Hugo Westin (Melvin Wande, Benjamin Nyström).

Tredje perioden: 0–5 (46.43) Jan Rejthar (Lo Axelsson), 0–6 (57.59) Lo Axelsson.