Luleå U18 vann på bortaplan mot Vännäs U18

Luleå U18 segrade – 4–2 mot Vännäs U18

Luleå U18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Lo Axelsson matchvinnare för Luleå U18

Det blev seger för Luleå U18 på bortaplan mot Vännäs U18 i topp 6-serien i U18 regional norr herr, med 4–2 (0–0, 0–2, 4–0).

Segern var Luleå U18:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Vännäs U18–Luleå U18 – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

4.21 in i andra perioden gjorde Vännäs U18 1–0 genom Raitis Riekstins framspelad av Elvis Eriksson och Viktor Brännström.

Efter 10.43 i andra perioden nätade Filip Nygren och gjorde 2–0.

Luleå U18 gjorde dock fyra raka mål i tredje perioden och gick från underläge 2–0 till ledning med 2–4. Luleå U18:s mål gjordes av Lo Axelsson, Otto Andersson, Vidar Fredriksson och Isak Linder.

Vännäs U18–Luleå U18 2–4 (0–0, 2–0, 0–4)

Topp 6-serien i U18 regional norr herr, Vännäs Ishall

Andra perioden: 1–0 (24.21) Raitis Riekstins (Elvis Eriksson, Viktor Brännström), 2–0 (30.43) Filip Nygren.

Tredje perioden: 2–1 (41.49) Vidar Fredriksson (Jan Rejthar, Mille Huuva), 2–2 (51.13) Otto Andersson, 2–3 (54.03) Lo Axelsson (Jesse Suopanki), 2–4 (55.36) Isak Linder (Mille Björk).