Luleå U18 tog hem segern mot Timrå IK U18

Luleå U18-seger med 5–2 mot Timrå IK U18

Luleå U18:s Veeti Virta tvåmålsskytt

Melvin Wande avgjorde för Luleå U18

Luleå U18 vann i topp 6-serien i U18 regional norr herr med 5–2 (2–0, 2–1, 1–1) på hemmaplan mot Timrå IK U18.

Veeti Virta gjorde två mål för Luleå U18

Luleå U18 tog ledningen efter 9.44 genom Mille Björk efter förarbete från Benjamin Nyström.

Laget ökade också ledningen till 2–0 efter 11.02 när Veeti Virta slog till framspelad av Otto Andersson och Mille Björk.

Luleå U18 gjorde två snabba mål tidigt i andra perioden och gick från 2–0 till 4–0, målen av Melvin Wande och Veeti Virta.

Timrå IK U18 reducerade dock till 4–1 genom Sixten Randefalk tidigt i perioden och gav visst liv till matchen igen av perioden.

Efter 1.18 i tredje perioden reducerade Timrå IK U18:s Arvid Cleve på nytt på pass av Vincent Landin Bray och Melker Lundgren.

11.20 in i tredje perioden slog Benjamin Nyström till framspelad av Melvin Wande och Leonards Aleksandrs Grundmanis och ökade ledningen.

Benjamin Nyström gjorde ett mål för Luleå U18 och spelade dessutom fram till två mål.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Luleå U18 på fjärde plats och Timrå IK U18 på andra plats.

Luleå U18 möter Modo Hockey U18 i nästa match hemma söndag 30 november 15.30. Timrå IK U18 möter samma dag Skellefteå AIK U18 borta.

Luleå U18–Timrå IK U18 5–2 (2–0, 2–1, 1–1)

Topp 6-serien i U18 regional norr herr, Lulebohallen

Första perioden: 1–0 (9.44) Mille Björk (Benjamin Nyström), 2–0 (11.02) Veeti Virta (Otto Andersson, Mille Björk).

Andra perioden: 3–0 (20.12) Melvin Wande (Benjamin Nyström), 4–0 (21.20) Veeti Virta (Otto Andersson), 4–1 (24.09) Sixten Randefalk (Alvin Svanlund, Edvin Norin).

Tredje perioden: 4–2 (41.18) Arvid Cleve (Vincent Landin Bray, Melker Lundgren), 5–2 (51.20) Benjamin Nyström (Melvin Wande, Leonards Aleksandrs Grundmanis).