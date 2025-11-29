Luleå nollade AIK – vann på hemmaplan

Luleå vann med 4–0 mot AIK

Lukas Kral matchvinnare för Luleå

Luleå höll nollan

Luleå höll nollan på hemmaplan mot AIK i U20 nationell norra. Matchen slutade 4–0 (1–0, 0–0, 3–0).

Luleå–AIK – mål för mål

Luleå startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 2.31 slog Lukas Kral till efter förarbete av William Håkansson och Wille Höglund.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Även i tredje perioden var Luleå starkast och gick från 1–0 till 4–0 genom mål av Wille Höglund, Casper Juustovaara Karlsson och David Lövgren och avgjorde matchen.

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Luleå med 17–15 och AIK med 11–15 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

På söndag 30 november 12.00 spelar Luleå hemma mot Djurgården och AIK borta mot Skellefteå AIK U20.

Luleå–AIK 4–0 (1–0, 0–0, 3–0)

U20 nationell norra, Coop Norrbotten Arena

Första perioden: 1–0 (2.31) Lukas Kral (William Håkansson, Wille Höglund).

Tredje perioden: 2–0 (42.24) Wille Höglund (Lukas Kral, Oskars Nils Briedis), 3–0 (47.44) Casper Juustovaara Karlsson (Tsimafej Tuzin), 4–0 (54.52) David Lövgren (Oscar Landström, William Håkansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå: 2-2-1

AIK: 2-1-2

Nästa match:

Luleå: Djurgårdens IF, hemma, 30 november

AIK: Skellefteå, borta, 30 november