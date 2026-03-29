Luleå med seger i matchserien mot Frölunda

Seger för Luleå med 4–3 efter förlängning

Eetu Koivistoinen tvåmålsskytt för Luleå

Mathias Bromé matchvinnare för Luleå

Med 4–3 (0–2, 2–1, 1–0, 0–0, 0–0, 1–0) efter förlängning på hemmaplan har Luleå tagit greppet om serien mot Frölunda i SM-kvartsfinalen. Luleå leder nu matchserien med 3-1 och behöver bara en seger till för att ta sig till semifinal.

Segermålet för Luleå stod Mathias Bromé för 17.29 in i sjätte perioden.

Jacob Peterson gjorde 1–0 till Frölunda efter 6.25 på passning från Filip Cederqvist och Tom Nilsson. Efter 17.34 gjorde laget 0–2 när Jere Innala fick träff assisterad av Max Lindholm och Tom Nilsson.

Luleå reducerade dock till 1–2 genom Eetu Koivistoinen tidigt i andra perioden av perioden.

Frölunda utökade ledningen igen genom Nicklas Lasu på pass av Linus Weissbach och Dominik Egli efter 10.43.

Luleå gjorde 2–3 genom Anton Levtchi efter 14.37 av perioden.

6.38 in i tredje perioden nätade Luleås Eetu Koivistoinen på nytt på pass av Linus Omark och Mathias Bromé och kvitterade.

I förlängningen tog det 57.29 innan Luleå också avgjorde till 4–3. Stor matchhjälte blev Mathias Bromé, på pass av Linus Omark och Oskari Laaksonen.

Femte perioden blev mållös.

Luleås Linus Omark hade tre assists och Mathias Bromé gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Lagen möts igen på tisdag 19.00 i Scandinavium.

Luleå–Frölunda 4–3 (0–2, 2–1, 1–0, 0–0, 0–0, 1–0)

SM-kvartsfinalen, Coop Norrbotten Arena

Första perioden: 0–1 (6.25) Jacob Peterson (Filip Cederqvist, Tom Nilsson), 0–2 (17.34) Jere Innala (Max Lindholm, Tom Nilsson).

Andra perioden: 1–2 (21.37) Eetu Koivistoinen (Linus Omark, Mathias Bromé), 1–3 (30.43) Nicklas Lasu (Linus Weissbach, Dominik Egli), 2–3 (34.37) Anton Levtchi (Otto Leskinen, Oskari Laaksonen).

Tredje perioden: 3–3 (46.38) Eetu Koivistoinen (Linus Omark, Mathias Bromé).

Förlängning: 4–3 (117.29) Mathias Bromé (Linus Omark, Oskari Laaksonen).

Ställning i serien: Luleå–Frölunda 3–1

Nästa match:

31 mars, 19.00, Frölunda–Luleå, i Scandinavium