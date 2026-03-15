Luleå kvitterade mot Brynäs efter seger borta

Luleå segrade – 7–4 mot Brynäs

Luleås David Granberg tremålsskytt

Fem raka mål av Luleå

Luleå vann på bortaplan med 7–4 (2–0, 3–1, 2–3) och utjämnade till 1-1 i matchserien mot Brynäs i åttondelsfinalen i U20-SM.

– Tuff förlust. Tycker vi börjar bra sen ger vi Luleå chansen att komma in i matchen på grund av att vi tar onödiga utvisningar, kommenterade Brynäs tränare Victor Grönberg.

Neo Hirsch gjorde 1–0 till Luleå efter 16.43 på passning från William Håkansson och David Lövgren. Laget gjorde 0–2 i slutsekunderna av första perioden när David Granberg hittade rätt efter pass från Neo Hirsch och William Håkansson.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 1–3 och ställningen efter två perioder var 1–5.

Brynäs hade greppet över spelet i tredje perioden. Laget vann perioden med 3–2 men Luleå kunde hålla undan och vinna matchen med 7–4.

David Granberg gjorde tre mål för Luleå och David Lövgren hade tre assists. Leo Sundqvist gjorde två mål och totalt tre poäng för Brynäs.

Nästa match spelas på onsdag 19.00.

Brynäs–Luleå 4–7 (0–2, 1–3, 3–2)

Åttondelsfinalen i U20-SM

Första perioden: 0–1 (16.43) Neo Hirsch (William Håkansson, David Lövgren), 0–2 (19.55) David Granberg (Neo Hirsch, William Håkansson).

Andra perioden: 0–3 (21.16) Måns Josbrant (Casper Kjölmoen, Anton Nilsson), 0–4 (26.01) Oscar Landström (David Lövgren, Casper Juustovaara Karlsson), 0–5 (29.45) David Granberg (David Lövgren), 1–5 (38.18) Hugo Engelaar (Theo Östberg, Hugo Östberg).

Tredje perioden: 2–5 (43.11) Leo Sundqvist (Gustav Hillström, Aron Dahlqvist), 3–5 (48.49) Leo Sundqvist (Gustav Hillström), 4–5 (54.06) Aron Dahlqvist (Leo Sundqvist, Michal Svrcek), 4–6 (59.12) Casper Juustovaara Karlsson, 4–7 (59.24) David Granberg.

Ställning i serien: Brynäs–Luleå 1–1

Nästa match:

18 mars, 19.00, Luleå–Brynäs