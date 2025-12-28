Luleå fortsätter vinna – 5–1 mot Timrå IK

Luleå vann med 5–1 mot Timrå IK

Luleås fjärde seger på de senaste fem matcherna

Erik Gustafsson tvåmålsskytt för Luleå

Det går fortsatt bra för Luleå i SHL. På söndagen mötte laget Timrå IK på hemmaplan i Coop Norrbotten Arena och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fyra matcher i rad. Segerresultatet mot Timrå IK blev 5–1 (1–0, 1–1, 3–0).

Ben Tardif gjorde 1–0 till Luleå efter sju minuter efter förarbete av Erik Gustafsson och Frederic Allard.

Efter 8.39 i andra perioden nätade Erik Gustafsson framspelad av Filip Eriksson och Isac Hedqvist och gjorde 2–0.

Timrå IK:s Anton Heikkinen gjorde 2–1 efter 11.48.

Även i tredje perioden var Luleå starkast och gick från 2–1 till 5–1 genom tre snabba mål i slutet av perioden av Isac Hedqvist, Erik Gustafsson och Heikki Liedes och avgjorde matchen.

Luleås Erik Gustafsson stod för två mål och två assists.

För hemmalaget betyder resultatet åttonde plats i tabellen. Timrå IK är på nionde plats. Ett fint lyft för Luleå som låg på tolfte plats så sent som den 27 december.

På tisdag 30 december 19.00 spelar Luleå borta mot Djurgården och Timrå IK hemma mot Leksand.

Luleå–Timrå IK 5–1 (1–0, 1–1, 3–0)

SHL, Coop Norrbotten Arena

Första perioden: 1–0 (7.06) Ben Tardif (Erik Gustafsson, Frederic Allard).

Andra perioden: 2–0 (28.39) Erik Gustafsson (Filip Eriksson, Isac Hedqvist), 2–1 (31.48) Anton Heikkinen.

Tredje perioden: 3–1 (54.18) Isac Hedqvist (Frederic Allard, Erik Gustafsson), 4–1 (57.51) Erik Gustafsson, 5–1 (58.19) Heikki Liedes (Anton Levtchi, Markus Nurmi).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå: 4-0-1

Timrå IK: 1-1-3

Nästa match:

Luleå: Djurgårdens IF, borta, 30 december 19.00

Timrå IK: Leksands IF, hemma, 30 december 19.00