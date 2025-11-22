Luleå fortsätter segersviten mot HV 71

Luleå-seger med 2–1 mot HV 71

Heikki Liedes avgjorde för Luleå

Andra raka segern för Luleå

Luleå fortsätter att ha det lätt mot HV 71 i SHL. På lördagen vann Luleå på nytt – den här gången med 2–1 (0–1, 0–0, 2–0) borta i Husqvarna Garden. Det var Luleås sjätte raka seger mot HV 71.

Leksand nästa för Luleå

Hugo Pettersson gjorde 1–0 till HV 71 efter 18 minuters spel på pass av Axel Rindell och Aleksi Heponiemi.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Redan efter sju sekunder i tredje perioden kvitterade Luleå genom Isac Hedqvist med assist av Frederic Allard.

Heikki Liedes gav laget ledningen tidigt i tredje perioden efter förarbete från David Granberg och Erik Gustafsson. Därmed hade Luleå vänt matchen.

HV 71 har två vinster och tre förluster och 12–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Luleå har tre vinster och två förluster och 9–9 i målskillnad. Det här var HV 71:s åttonde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Luleås tredje uddamålsseger.

Det här betyder att HV 71 nu ligger på 13:e plats i tabellen och Luleå är på nionde plats.

HV 71 möter Örebro Hockey i nästa match hemma torsdag 27 november 19.00. Luleå möter samma dag Leksand hemma.

HV 71–Luleå 1–2 (1–0, 0–0, 0–2)

SHL, Husqvarna Garden

Första perioden: 1–0 (18.59) Hugo Pettersson (Axel Rindell, Aleksi Heponiemi).

Tredje perioden: 1–1 (40.07) Isac Hedqvist (Frederic Allard), 1–2 (42.19) Heikki Liedes (David Granberg, Erik Gustafsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 2-0-3

Luleå: 3-0-2

Nästa match:

HV 71: Örebro HK, hemma, 27 november

Luleå: Leksands IF, hemma, 27 november