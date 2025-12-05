Luleå fortsätter att vinna – har nu tre raka segrar

Luleå-seger med 5–2 mot Skellefteå AIK U20

David Thomasson matchvinnare för Luleå

Tredje raka segern för Luleå

Efter en tuff period har Luleå nu fått igång spelet. På fredagen mötte laget Skellefteå AIK U20 i Lulebohallen i U20 nationell norra och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget tre raka segrar. Segerresultatet mot Skellefteå AIK U20 blev 5–2 (2–0, 3–1, 0–1).

Luleå–Skellefteå AIK U20 – mål för mål

Luleå började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 51 sekunder slog David Lövgren till assisterad av Neo Hirsch och Måns Josbrant.

Efter 1.41 gjorde Ludwig Skårman mål på passning från Wille Höglund och Lukas Kral och ökade ledningen till 2–0.

Luleå stod därefter för tre raka mål i andra perioden när laget gick från 2–0 till 5–0.

Skellefteå AIK U20 reducerade dock till 5–1 genom Johan Stenberg med 4.36 kvar att spela av perioden.

Efter 10.37 i tredje perioden reducerade Skellefteå AIK U20 på nytt genom Elliot Nyström.

Luleå ligger på sjätte plats i tabellen efter matchen medan Skellefteå AIK U20 är på fjärde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Lördag 10 januari spelar Luleå borta mot Mora 12.00 och Skellefteå AIK U20 mot Leksand borta 14.00 i Tegera Arena.

Luleå–Skellefteå AIK U20 5–2 (2–0, 3–1, 0–1)

U20 nationell norra, Lulebohallen

Första perioden: 1–0 (0.51) David Lövgren (Neo Hirsch, Måns Josbrant), 2–0 (1.41) Ludwig Skårman (Wille Höglund, Lukas Kral).

Andra perioden: 3–0 (21.53) David Thomasson (Lukas Kral, William Håkansson), 4–0 (25.14) David Thomasson (Tsimafej Tuzin, Casper Juustovaara Karlsson), 5–0 (31.54) David Lövgren (Casper Kjölmoen, William Håkansson), 5–1 (35.24) Johan Stenberg (Olof Hjalmar, Felix Bergström).

Tredje perioden: 5–2 (50.37) Elliot Nyström.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå: 3-1-1

Skellefteå AIK U20: 1-0-4

Nästa match:

Luleå: Mora, borta, 10 januari

Skellefteå AIK U20: Leksand, borta, 10 januari