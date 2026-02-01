Ludvika/Smedjebacken tog hem segern mot Falu 2 på bortaplan

Ludvika/Smedjebacken vann med 7–3 mot Falu 2

Edvin Forsman tremålsskytt för Ludvika/Smedjebacken

Fjärde raka förlusten för Falu 2

Det blev Ludvika/Smedjebacken som vann på bortaplan mot Falu 2 i U18 division 1 västra B vår. 3–7 (1–1, 0–3, 2–3) slutade matchen på söndagen.

Resultatet innebär att Falu 2 nu har fyra förluster i rad.

Simon Karlsson gjorde 1–0 till Falu 2 efter 8.11 efter förarbete av Sixten Engvall och Erik Borgström. Ludvika/Smedjebacken kvitterade när Edvin Forsman fick träff med assist av Oliver Härdin och Gustav Holmer efter 17.00.

I andra perioden var det Ludvika/Smedjebacken som dominerade och gick från 1–1 till 1–4 genom två mål av Ludvig Nilsson och och ett mål var av Edvin Forsman.

Ludvika/Smedjebacken hade övertaget även i tredje perioden som laget vann och matchen med 7–3.

Edvin Forsman gjorde tre mål för Ludvika/Smedjebacken och spelade fram till ett mål och Oliver Härdin stod för tre poäng, varav ett mål. Erik Borgström hade tre assists för Falu 2.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Ludvika/Smedjebacken med 6–3.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Ludvika HF/Smedjebackens HC vunnit.

Ludvika/Smedjebacken möter Ore borta söndag 22 februari 12.00.

Falu 2–Ludvika/Smedjebacken 3–7 (1–1, 0–3, 2–3)

U18 division 1 västra B vår, Lugnets Ishall

Första perioden: 1–0 (8.11) Simon Karlsson (Sixten Engvall, Erik Borgström), 1–1 (17.00) Edvin Forsman (Oliver Härdin, Gustav Holmer).

Andra perioden: 1–2 (21.09) Ludvig Nilsson (Lucas Silvennoinen), 1–3 (29.04) Ludvig Nilsson (Hannes Lind, Lucas Silvennoinen), 1–4 (32.05) Edvin Forsman (Filip Lundström).

Tredje perioden: 2–4 (46.13) Andreas Eriksson (Erik Borgström, Texas Olofsson), 3–4 (51.22) Philip Lowén (Erik Borgström, Vincent Jonsson), 3–5 (54.55) Oliver Härdin (Hannes Lind, Jakob Ahlman), 3–6 (57.58) Edvin Forsman (Oliver Härdin, Jakob Ahlman), 3–7 (59.19) Elliot Eriksson (William Nilsson, Edvin Forsman).

Nästa match:

Ludvika/Smedjebacken: IFK Ore, borta, 22 februari 12.00