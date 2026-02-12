Två mål för Ludvig Sääf när Tyresö Hanviken Hockey vann mot Värmdö

Tyresö Hanviken Hockey vann med 6–2 mot Värmdö

Tyresö Hanviken Hockeys nionde seger på de senaste tio matcherna

Ludvig Sääf gjorde två mål för Tyresö Hanviken Hockey

Det blev Tyresö Hanviken Hockey som vann matchen hemma mot Värmdö i U18 regional öst fortsättning vår på torsdagen. 6–2 (2–0, 2–2, 2–0) slutade matchen.

– Bra match rakt igenom där vi kontrollerar den till hundraprocent. Nöjd med insatsen, kommenterade Tyresö Hanviken Hockeys huvudtränare Felix Carenfelt.

Det var hemmaseger nummer sex i rad för Tyresö Hanviken Hockey.

Ludvig Sääf med två mål för Tyresö Hanviken Hockey

Leo Tidström gav Tyresö Hanviken Hockey ledningen efter åtta minuter. 2–0 kom efter 17.09 genom Alexander Severin efter förarbete från Victor Ljusbol och Emil Heidgren.

Tyresö Hanviken Hockey ökade ledningen till 3–0 genom Ludvig Sääf efter 9.10 i andra perioden.

Värmdö reducerade dock till 3–1 genom Victor Svedlund efter 13.39 av perioden.

Efter 19.43 ökade Tyresö Hanviken Hockey på till 4–1 genom Jonatan Tapper.

Värmdö gjorde 4–2 genom Edvin Boström efter 19.49 av perioden.

3.57 in i tredje perioden fick Lucas Sundvisson utdelning på pass av Jonatan Tapper och Jonathan Thyselius och ökade ledningen. Efter 10.46 nätade Ludvig Sääf på nytt framspelad av Leo Tidström och Vilmer Smedmark och ökade ledningen för Tyresö Hanviken Hockey. Det fastställde slutresultatet till 6–2.

Ludvig Sääf gjorde två mål för Tyresö Hanviken Hockey och ett målgivande pass.

I tabellen innebär det här att Värmdö nu ligger på sjunde plats i tabellen. Tyresö Hanviken Hockey leder serien.

Säsongens första möte lagen emellan vann Tyresö Hanvik med 6–5 efter förlängning .

Tyresö Hanviken Hockey tar sig an Flemingsberg i nästa match hemma tisdag 17 februari 19.40. Värmdö möter Viggbyholm hemma söndag 15 februari 16.15.

Tyresö Hanviken Hockey–Värmdö 6–2 (2–0, 2–2, 2–0)

U18 regional öst fortsättning vår, Tyresö Ishall

Första perioden: 1–0 (8.50) Leo Tidström, 2–0 (17.09) Alexander Severin (Victor Ljusbol, Emil Heidgren).

Andra perioden: 3–0 (29.10) Ludvig Sääf (Neo Reimdal, Baran Aslan), 3–1 (33.39) Victor Svedlund (Alexander Nevala Karlman, Edvin Boström), 4–1 (39.43) Jonatan Tapper (Ludvig Sääf), 4–2 (39.49) Edvin Boström (Alexander Nevala Karlman).

Tredje perioden: 5–2 (43.57) Lucas Sundvisson (Jonatan Tapper, Jonathan Thyselius), 6–2 (50.46) Ludvig Sääf (Leo Tidström, Vilmer Smedmark).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tyresö Hanviken Hockey: 4-1-0

Värmdö: 1-1-3

Nästa match:

Tyresö Hanviken Hockey: Flemingsbergs IK, hemma, 17 februari 19.40

Värmdö: Viggbyholms IK, hemma, 15 februari 16.15