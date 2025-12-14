Ludvig Nilsson gjorde två mål när Ludvika/Smedjebacken vann mot Falu 2

Seger för Ludvika/Smedjebacken med 6–3 mot Falu 2

Ludvika/Smedjebackens Ludvig Nilsson tvåmålsskytt

Lucas Silvennoinen matchvinnare för Ludvika/Smedjebacken

Det blev Ludvika/Smedjebacken som vann matchen borta mot Falu 2 i U18 division 1 västra B herr på söndagen. 3–6 (0–2, 2–1, 1–3) slutade matchen.

Ludvig Nilsson med två mål för Ludvika/Smedjebacken

Elliot Eriksson gjorde 1–0 till Ludvika/Smedjebacken efter 6.42 på pass av Andreas Lundgren Andersson och Alfred Granberg.

0–2 kom efter 16.48 genom Edvin Forsman framspelad av Kazper Lantz.

Falu 2 reducerade och kvitterade till 2–2 genom William Alexson och Vincent Jonsson i andra perioden.

Ludvika/Smedjebacken gjorde 2–3 genom Alfred Granberg efter 19.21.

Ludvika/Smedjebacken stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 2–3 till 2–6 på bara 9.39.

Edvin Granberg reducerade förvisso men närmare än 3–6 kom inte Falu 2. Ludvika/Smedjebacken tog därmed en stabil seger.

Ludvika/Smedjebackens Alfred Granberg stod för fyra poäng, varav ett mål och Edvin Forsman gjorde ett mål och spelade fram till två mål.

När lagen möttes senast vann Ludvika HF/Smedjebackens HC med 7–2.

Falu 2–Ludvika/Smedjebacken 3–6 (0–2, 2–1, 1–3)

U18 division 1 västra B herr, Lugnets Ishall

Första perioden: 0–1 (6.42) Elliot Eriksson (Andreas Lundgren Andersson, Alfred Granberg), 0–2 (16.48) Edvin Forsman (Kazper Lantz).

Andra perioden: 1–2 (32.41) William Alexson (Albin Asp), 2–2 (32.57) Vincent Jonsson (Ture Erikson, Hampus Enarsson), 2–3 (39.21) Alfred Granberg (Edvin Forsman).

Tredje perioden: 2–4 (42.46) Lucas Silvennoinen (Oliver Härdin, Alfred Granberg), 2–5 (45.08) Ludvig Nilsson (Loke Jepsen, Hannes Lind), 2–6 (52.25) Ludvig Nilsson (Alfred Granberg, Edvin Forsman), 3–6 (57.01) Edvin Granberg (William Alexson, Albin Asp).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Falu 2: 0-0-5

Ludvika/Smedjebacken: 2-0-3

Nästa match:

Ludvika/Smedjebacken: Avesta BK, hemma, 16 december 19.30