Ludvig Gustavsson det stora utropstecknet när Hammarby IF U18 slog Tullinge U18

Hammarby IF U18 vann med 6–5 mot Tullinge U18

Love Erkendal avgjorde för Hammarby IF U18

Hammarby IF U18 besegrade Tullinge U18 hemma i U18 division 1 östra C herr med 6–5 (2–1, 1–3, 3–1). Men snackisen var Ludvig Gustavsson – som gjorde ett hattrick för Hammarby IF U18.

Hammarby IF U18 startade matchen vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Ludvig Gustavsson innan Tullinge U18 svarade och gjorde 2–1 genom Edwin Ferlin. Tullinge U18 förde spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 1–3 och ställningen efter två perioder var 3–4.

Hammarby IF U18 vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 3–4 till 6–4 i tredje perioden.

Tintin Sandelius reducerade förvisso men närmare än 6–5 kom inte Tullinge U18.

Viggo Christensson gjorde ett mål för Tullinge U18 och två assist. Ludvig Gustavsson gjorde tre mål för Hammarby IF U18.

Förlusten var Tullinge U18:s andra uddamålsförlust.

Tullinge U18 har haft en tuff start på serien och har bara tre poäng efter fyra spelade matcher. Hammarby IF U18 har nio poäng.

Lagen möts igen 11 december i Ica Riksten Arena.

Söndag 9 november möter Hammarby IF U18 Nyköpings SK 2 U18 borta 13.10 och Tullinge U18 möter Eskilstuna Linden Hockey hemma 14.00.

Hammarby IF U18–Tullinge U18 6–5 (2–1, 1–3, 3–1)

U18 division 1 östra C herr, Kärrtorps IP

Första perioden: 1–0 (1.58) Ludvig Gustavsson (Lucas Mcgregor), 2–0 (2.36) Ludvig Gustavsson (Oskar Benchea), 2–1 (2.47) Edwin Ferlin (Viggo Christensson).

Andra perioden: 2–2 (23.34) Daniel Aleksic (Liam Kalakovic, Adrian Sengoltz), 2–3 (28.59) Viggo Christensson (Vilhelm Winblad), 2–4 (29.32) Vilhelm Winblad (Viggo Christensson), 3–4 (35.21) Alexander Nylander (Pontus Elfström).

Tredje perioden: 4–4 (42.06) Pontus Elfström (Oskar Benchea), 5–4 (42.19) Ludvig Gustavsson (Lucas Mcgregor), 6–4 (48.29) Love Erkendal (Alexander Nylander, Andreas Azhel), 6–5 (49.56) Tintin Sandelius.

Nästa match:

Hammarby IF U18: Nyköpings SK 2, borta, 9 november

Tullinge U18: Eskilstuna Linden Hockey, hemma, 9 november