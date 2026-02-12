Ludvig Eklund het när Strömsbro besegrade Malung

Strömsbro vann med 7–3 mot Malung

Strömsbros Ludvig Eklund tvåmålsskytt

Artur Yanchalouski matchvinnare för Strömsbro

Strömsbro vann på bortaplan mot Malung i U18 regional väst fortsättning vår herr med 7–3 på torsdagen.

Strömsbros tränare Rasmus Christensen om matchen:

– Det var skönt att lyckas vända och stänga efter en mindre bra start. Men idag var det tyvärr alldeles för dålig kvalitet i spelet. Kastades för mycket puckar och stirrade på pucken för mycket. Finns att utveckla inför nästa match på söndag.

I och med detta har Malung fyra förluster i rad.

Ludvig Eklund tvåmålsskytt för Strömsbro

Malung startade matchen vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Samuel Frisk Wesström innan Strömsbro svarade och gjorde 2–1 genom Ludvig Eklund.

Efter 8.40 i andra perioden slog Ludvig Eklund till återigen på pass av Artur Yanchalouski och Mille Thunman och kvitterade för Strömsbro. William Aflarenko gjorde dessutom 2–3 efter 15.49 framspelad av Ture Ageflod.

Hemmalaget var starkast i även i tredje perioden. Laget vann perioden med 1–4 och matchen med 7–3.

Strömsbros Mille Thunman stod för tre poäng, varav ett mål och Oscar Wennberg hade tre assists.

När lagen möttes senast vann Strömsbro med 10–1.

Söndag 15 februari möter Malung BIK Karlskoga borta 12.00 och Strömsbro möter IFK Arboga J18 hemma 16.45.

Malung–Strömsbro 3–7 (2–1, 0–2, 1–4)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Malungs Ishall

Första perioden: 1–0 (3.43) Samuel Frisk Wesström (Max Mörk, Felix Ehrling), 2–0 (6.19) Samuel Frisk Wesström, 2–1 (6.46) Ludvig Eklund (Oscar Wennberg).

Andra perioden: 2–2 (28.40) Ludvig Eklund (Artur Yanchalouski, Mille Thunman), 2–3 (35.49) William Aflarenko (Ture Ageflod).

Tredje perioden: 2–4 (45.47) Artur Yanchalouski (Mille Thunman, Oscar Wennberg), 2–5 (50.15) Mille Thunman (Oscar Wennberg), 2–6 (50.31) Noah Lahtinen, 2–7 (55.47) Olle Arnberg (Melvin Bengtsson, Rasmus Hörnqvist Karl), 3–7 (56.33) Ville Eriksson (Max Bengtsson, William Eriksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malung: 1-0-4

Strömsbro: 3-1-1

Nästa match:

Malung: BIK Karlskoga, borta, 15 februari 12.00

Strömsbro: IFK Arboga, hemma, 15 februari 16.45