Lucas Weman fyramålsskytt i BIK Karlskoga J18:s seger mot Eskilstuna Linden 2

Fyra mål hann Lucas Weman med när BIK Karlskoga J18 besegrade Eskilstuna Linden 2 på hemmaplan med 6–2 (1–1, 1–0, 4–1) i U18 division 1 västra C vår.

Eskilstuna Linden 2 tog ledningen efter åtta minuter genom Isac Lisell assisterad av Nero Holm. Efter 14.45 kvitterade BIK Karlskoga J18 när Rasmus Lundgren slog till efter pass från Kevin Karlsson och Fabian Tingström.

BIK Karlskoga J18 gjorde också 2–1 efter 7.08 i andra perioden när Lucas Weman hittade rätt framspelad av Rasmus Lundgren.

BIK Karlskoga J18 tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.16 genom Lucas Weman och gick upp till 5–1 innan Eskilstuna Linden 2 svarade.

6–2 blev det till slut för BIK Karlskoga J18.

BIK Karlskoga J18 har nu sex poäng efter tre spelade matcher medan Eskilstuna Linden 2 är utan poäng efter fyra matcher.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har BIK Karlskoga:2 vunnit.

Nästa motstånd för BIK Karlskoga J18 är Köping IF 2. Lagen möts söndag 8 februari 15.00 i Köpings Ishall.

BIK Karlskoga J18–Eskilstuna Linden 2 6–2 (1–1, 1–0, 4–1)

U18 division 1 västra C vår, Nobelhallen

Första perioden: 0–1 (8.52) Isac Lisell (Nero Holm), 1–1 (14.45) Rasmus Lundgren (Kevin Karlsson, Fabian Tingström).

Andra perioden: 2–1 (27.08) Lucas Weman (Rasmus Lundgren).

Tredje perioden: 3–1 (41.16) Lucas Weman (Kevin Karlsson, Fabian Tingström), 4–1 (44.12) Fabian Tingström (Rasmus Lundgren, Kevin Karlsson), 5–1 (47.45) Lucas Weman (Fabian Tingström, Malte Ragnarsson), 5–2 (50.22) Felix Gustafsson (Otto Alatalo, Sigge Leffler), 6–2 (51.58) Lucas Weman (Kevin Karlsson).

Nästa match:

BIK Karlskoga J18: Köping IF:2, borta, 8 februari 15.00