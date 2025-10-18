Lucas Forsmark gjorde två mål när Hovås vann mot Varberg

Hovås-seger med 5–3 mot Varberg

Lucas Forsmark tvåmålsskytt för Hovås

Carl Virdung Borén matchvinnare för Hovås

Det blev Hovås som vann matchen hemma mot Varberg i U20 division 1 A syd herr på lördagen. 5–3 (1–1, 3–1, 1–1) slutade matchen.

Lucas Forsmark med två mål för Hovås

Första perioden var jämn. Varberg inledde bäst och tog ledningen genom Eric Koskela efter 12.46, men Hovås kvitterade genom Oscar Calais efter 16.21. Hovås hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 2–1 efter 0.40 genom Lucas Forsmark och gick upp till 3–1 innan Varberg svarade.

I periodpausen hade Hovås ledningen med 4–2. Efter 2.17 i tredje perioden ökade Hovås på till 5–2 återigen genom Lucas Forsmark.

Max Gylling reducerade dock för Varberg med bara fyra minuter kvar att spela och skapade spänning.

Lucas Forsmark gjorde två mål för Hovås och två målgivande passningar.

Lagen möts igen 22 november i Veddige Ishall.

Hovås tar sig an Rönnäng i nästa match hemma lördag 25 oktober 14.30. Varberg möter samma dag 15.40 Kållered hemma.

Hovås–Varberg 5–3 (1–1, 3–1, 1–1)

U20 division 1 A syd herr, Askims Ishall

Första perioden: 0–1 (12.46) Eric Koskela (Andreas Johansson), 1–1 (16.21) Oscar Calais.

Andra perioden: 2–1 (20.40) Lucas Forsmark, 3–1 (27.29) Kevin Hammarström (Lucas Forsmark, Buster Fondin), 3–2 (30.01) Loke Ternevi (Viggo Abrahamsson, Robin Abrahamsson), 4–2 (33.24) Carl Virdung Borén (Lucas Forsmark).

Tredje perioden: 5–2 (42.17) Lucas Forsmark (Wilhelm Nyström), 5–3 (56.32) Max Gylling (Andreas Johansson, Eric Evander).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hovås: 3-0-2

Varberg: 2-0-3

Nästa match:

Hovås: Rönnängs IK, hemma, 25 oktober

Varberg: Kållered, hemma, 25 oktober