Love Lorentzon tvåmålsskytt för Skellefteå AIK U18 i segern mot Vännäs

Skellefteå AIK U18 segrade – 4–1 mot Vännäs

Love Lorentzon tvåmålsskytt för Skellefteå AIK U18

Hjalmar Nilsén matchvinnare för Skellefteå AIK U18

Skellefteå AIK U18 vann mötet med Vännäs borta med 4–1 (0–0, 3–0, 1–1) på tisdagen i U18 regional norr herr.

Love Lorentzon tvåmålsskytt för Skellefteå AIK U18

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Skellefteå AIK U18 stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 0–3. Skellefteå AIK U18 ökade ledningen till 0–4, på nytt genom Love Lorentzon efter 3.21 i tredje perioden.

Elvis Eriksson reducerade förvisso, men närmare än 1–4 kom inte Vännäs. Skellefteå AIK U18 tog därmed en säker seger.

Skellefteå AIK U18:s Love Lorentzon stod för tre poäng, varav två mål.

Det här betyder att Vännäs nu ligger på tredje plats i tabellen och Skellefteå AIK U18 är på andra plats.

Tisdag 7 oktober 19.30 spelar Vännäs hemma mot Björklöven. Skellefteå AIK U18 möter Timrå IK U18 hemma i Skellefteå Kraft Arena lördag 4 oktober 15.30.

Vännäs–Skellefteå AIK U18 1–4 (0–0, 0–3, 1–1)

U18 regional norr herr, Vännäs Ishall

Andra perioden: 0–1 (26.31) Love Lorentzon (Hjalmar Nilsén), 0–2 (33.44) Hjalmar Nilsén (Love Lorentzon, Gustav Lindberg), 0–3 (37.50) Andreas Harlin Sundin (Mio Forssell, Ludvig Vestman).

Tredje perioden: 0–4 (43.21) Love Lorentzon (Jonathan Lindgren, Theo Lindberg Persson), 1–4 (47.51) Elvis Eriksson.

Nästa match:

Vännäs: IF Björklöven, hemma, 7 oktober

Skellefteå AIK U18: Timrå IK, hemma, 4 oktober