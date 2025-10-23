Loui Fröjd het när Borlänge Hockey 2 besegrade Häradsbygden

Seger för Borlänge Hockey 2 med 4–3 mot Häradsbygden

Borlänge Hockey 2 avgjorde efter 59.41.

Borlänge Hockey 2:s Loui Fröjd tvåmålsskytt

Borlänge Hockey 2 vann mot gästande Häradsbygden i U18 division 1 västra B herr. 4–3 (2–0, 1–2, 1–1) slutade matchen på torsdagen.

Love Karlsson bakom Borlänge Hockey 2:s avgörande

Borlänge Hockey 2 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara tre minuter. Efter 9.46 i andra perioden ökade Borlänge Hockey 2 på till 3–0 genom Axel Björklund.

Häradsbygden reducerade dock till både 3–1 och 3–2 genom Reef Matthews och Elliot Hammarqvist i andra perioden. Borlänge Hockey 2 utökade ledningen genom Love Karlsson efter 1.05 i tredje perioden.

Elliot Hammarqvist reducerade dock för Häradsbygden med bara en minut kvar att spela och skapade spänning.

Borlänge Hockey 2:s Love Karlsson stod för ett mål och två assists.

Det här var Borlänge Hockey 2:s andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Häradsbygdens andra uddamålsförlust.

När lagen senast möttes blev det seger för Borlänge Hockey 2 med 3–2.

Lagen möts på nytt i Clas Ohlson Foundation Arena den 3 december.

Söndag 26 oktober möter Borlänge Hockey 2 Ludvika/Smedjebacken borta 14.30 och Häradsbygden möter Ore hemma 12.00.

Borlänge Hockey 2–Häradsbygden 4–3 (2–0, 1–2, 1–1)

U18 division 1 västra B herr, Borlänge Ishall

Första perioden: 1–0 (6.59) Loui Fröjd (Love Karlsson, Adam Melin), 2–0 (10.27) Loui Fröjd (Love Karlsson).

Andra perioden: 3–0 (29.46) Axel Björklund (William Signal Lithén, Olle Häggberg), 3–1 (32.02) Reef Matthews (Edvin Rundquist), 3–2 (33.08) Elliot Hammarqvist (Edvin Rundquist).

Tredje perioden: 4–2 (41.05) Love Karlsson (Emil Hagberg, Pelle Björk), 4–3 (59.41) Elliot Hammarqvist (Simon Fallström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borlänge Hockey 2: 3-0-2

Häradsbygden: 3-1-1

Nästa match:

Borlänge Hockey 2: Ludvika HF/Smedjebackens HC, borta, 26 oktober

Häradsbygden: IFK Ore, hemma, 26 oktober