Los Angeles avgjorde i tredje perioden i segern mot Ottawa

Los Angeles vann matchen hemma mot Ottawa i NHL efter avgörande sent. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Los Angeles fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 2–1 (0–0, 0–0, 2–1).

Anaheim Ducks nästa för Los Angeles

Första perioden blev mållös, likaså andra perioden.

Los Angeles gjorde 1–0 genom Warren Foegele efter 5.31 i tredje perioden.

Ottawa kvitterade till 1–1 genom Fabian Zetterlund av perioden.

Los Angeles kunde dock avgöra till 2–1 med 6.10 kvar av matchen genom Brandt Clarke.

Det här var Los Angeles åttonde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Ottawas sjunde uddamålsförlust.

Los Angeles ligger på andra plats i tabellen efter matchen medan Ottawa ligger på tredje plats.

När lagen möttes senast vann Los Angeles Kings med 1–0.

Fredag 28 november 22.00 spelar Los Angeles borta mot Anaheim Ducks. Ottawa möter Vegas borta i T-Mobile Arena torsdag 27 november 04.00.

Los Angeles–Ottawa 2–1 (0–0, 0–0, 2–1)

NHL, Crypto.com Arena

Tredje perioden: 1–0 (45.31) Warren Foegele (Joel Armia, Joel Edmundson), (Nikolas Matinpalo, Nick Jensen), 2–1 (53.50) Brandt Clarke (Joel Edmundson, Corey Perry).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Los Angeles: 2-2-1

Ottawa: 3-0-2

Nästa match:

Los Angeles: Anaheim Ducks, borta, 28 november

Ottawa: Vegas Golden Knights, borta, 27 november