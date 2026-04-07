Los Angeles avgjorde i straffläggningen hemma mot Nashville

Seger för Los Angeles med 3–2 efter straffar

Adrian Kempe matchvinnare för Los Angeles

Andra raka segern för Los Angeles

Los Angeles mötte Nashville hemma i en match i NHL som båda lagen kunde ha vunnit. Efter ordinarie matchtid var det oavgjort och inte heller i förlängningen kunde något lag avgöra. Först efter straffar kunde Los Angeles vinna med 3–2 (1–0, 1–1, 0–1, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Adrian Kempe för.

Vancouver nästa för Los Angeles

Joel Armia gjorde 1–0 till Los Angeles efter fem minuter.

Efter 4.29 i andra perioden nätade Steven Stamkos framspelad av Ryan O’Reilly och Roman Josi och kvitterade för Nashville. Los Angeles Scott Laughton gjorde 2–1 efter 13.57 på pass av Jared Wright.

4.18 in i tredje perioden slog Roman Josi till framspelad av Filip Forsberg och Erik Haula och kvitterade.

I straffläggningen var det Los Angeles som avgjorde till 3–2. Den avgörande straffen stod Adrian Kempe för.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Nashville Predators vunnit.

Los Angeles tar sig an Vancouver i nästa match hemma fredag 10 april 04.30. Nashville möter Anaheim Ducks borta onsdag 8 april 04.00.

Los Angeles–Nashville 3–2 (1–0, 1–1, 0–1, 0–0, 1–0)

NHL, Crypto.com Arena

Första perioden: 1–0 (5.36) Joel Armia.

Andra perioden: 1–1 (24.29) Steven Stamkos (Ryan O’Reilly, Roman Josi), 2–1 (33.57) Scott Laughton (Jared Wright).

Tredje perioden: 2–2 (44.18) Roman Josi (Filip Forsberg, Erik Haula).

Straffar: 3–2 (65.00) Adrian Kempe.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Los Angeles: 3-1-1

Nashville: 2-1-2

Nästa match:

Los Angeles: Vancouver Canucks, hemma, 10 april 04.30

Nashville: Anaheim Ducks, borta, 8 april 04.00