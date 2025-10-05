Linuz Lindberg i målform när Spånga IS U18 vann mot Haninge Anchors HC U18
- Spånga IS U18 vann med 3–1 mot Haninge Anchors HC U18
- Linuz Lindberg gjorde två mål för Spånga IS U18
- Nils Beskow avgjorde för Spånga IS U18
Bortalaget Spånga IS U18 tog hem de tre poängen efter seger mot Haninge Anchors HC U18 i U18 Div 1 östra B herr. 1–3 (0–0, 1–3, 0–0) slutade matchen på söndagen.
Linuz Lindberg tvåmålsskytt för Spånga IS U18
Den första perioden slutade mållös. Det var först 0.26 in i andra perioden som Spånga IS U18 tog ledningen genom Linuz Lindberg på pass av Hector Hultin och Noah Lindberg.
Efter 5.59 i andra perioden nätade Oliwer Berg Bodsäter framspelad av Oliver Eklund och Victor Soler Engvall och kvitterade för Haninge Anchors HC U18.
Spånga IS U18:s Nils Beskow gjorde 1–2 efter 11.13 på pass av Arvid Emtfors-Forsgren.
Linuz Lindberg gjorde dessutom 1–3 efter 13.52 framspelad av Noah Lindberg och Sixten Classon.
Tredje perioden blev även den mållös och Spånga IS U18 höll i sin 3–1-ledning och vann.
Lagen möts igen 16 november i Stricct Travel Arena.
Haninge Anchors HC U18 tar sig an Värmdö HC 2 i nästa match borta lördag 11 oktober 17.00. Spånga IS U18 möter FOC Farsta IF hemma torsdag 9 oktober 19.35.
Haninge Anchors HC U18–Spånga IS U18 1–3 (0–0, 1–3, 0–0)
U18 Div 1 östra B herr, Torvalla Ishall
Andra perioden: 0–1 (20.26) Linuz Lindberg (Hector Hultin, Noah Lindberg), 1–1 (25.59) Oliwer Berg Bodsäter (Oliver Eklund, Victor Soler Engvall), 1–2 (31.13) Nils Beskow (Arvid Emtfors-Forsgren), 1–3 (33.52) Linuz Lindberg (Noah Lindberg, Sixten Classon).
Haninge Anchors HC U18: Värmdö HC 2, borta, 11 oktober
Spånga IS U18: FOC Farsta IF, hemma, 9 oktober
