Linuz Lindberg i målform när Spånga IS U18 vann mot Haninge Anchors HC U18

Spånga IS U18 vann med 3–1 mot Haninge Anchors HC U18

Linuz Lindberg gjorde två mål för Spånga IS U18

Nils Beskow avgjorde för Spånga IS U18

Bortalaget Spånga IS U18 tog hem de tre poängen efter seger mot Haninge Anchors HC U18 i U18 Div 1 östra B herr. 1–3 (0–0, 1–3, 0–0) slutade matchen på söndagen.

Linuz Lindberg tvåmålsskytt för Spånga IS U18

Den första perioden slutade mållös. Det var först 0.26 in i andra perioden som Spånga IS U18 tog ledningen genom Linuz Lindberg på pass av Hector Hultin och Noah Lindberg.

Efter 5.59 i andra perioden nätade Oliwer Berg Bodsäter framspelad av Oliver Eklund och Victor Soler Engvall och kvitterade för Haninge Anchors HC U18.

Spånga IS U18:s Nils Beskow gjorde 1–2 efter 11.13 på pass av Arvid Emtfors-Forsgren.

Linuz Lindberg gjorde dessutom 1–3 efter 13.52 framspelad av Noah Lindberg och Sixten Classon.

Tredje perioden blev även den mållös och Spånga IS U18 höll i sin 3–1-ledning och vann.

Lagen möts igen 16 november i Stricct Travel Arena.

Haninge Anchors HC U18 tar sig an Värmdö HC 2 i nästa match borta lördag 11 oktober 17.00. Spånga IS U18 möter FOC Farsta IF hemma torsdag 9 oktober 19.35.

Haninge Anchors HC U18–Spånga IS U18 1–3 (0–0, 1–3, 0–0)

U18 Div 1 östra B herr, Torvalla Ishall

Andra perioden: 0–1 (20.26) Linuz Lindberg (Hector Hultin, Noah Lindberg), 1–1 (25.59) Oliwer Berg Bodsäter (Oliver Eklund, Victor Soler Engvall), 1–2 (31.13) Nils Beskow (Arvid Emtfors-Forsgren), 1–3 (33.52) Linuz Lindberg (Noah Lindberg, Sixten Classon).

Nästa match:

Haninge Anchors HC U18: Värmdö HC 2, borta, 11 oktober

Spånga IS U18: FOC Farsta IF, hemma, 9 oktober