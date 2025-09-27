Linus Öberg låg bakom segern för Malmö mot Linköping

Malmö-seger med 5–2 mot Linköping

Malmös fjärde seger på de senaste fem matcherna

Linus Öberg gjorde tre mål för Malmö

Ett hattrick stod Malmös Linus Öberg för i matchen mot Linköping i SHL. Malmö vann på bortaplan med 5–2 (2–1, 2–1, 1–0).

Därmed har Malmö vunnit fyra matcher i rad i SHL.

Malmös Linus Öberg tremålsskytt

Malmö startade matchen starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Linus Öberg innan Linköping svarade och gjorde 2–1 genom Robin Kovacs. Linköping kvitterade också till 2–2 genom Eskild Bakke Olsen i andra perioden.

Malmö gjorde dock två mål och gick från 2–2 till 2–4, målen av Linus Öberg och Thomas Berg Paulsen. Malmö punkterade matchen med ett 2–5-mål med 1.38 kvar att spela genom William Von Barnekow.

Malmös Linus Öberg stod för fyra poäng, varav tre mål.

I tabellen innebär det här att Malmö nu ligger på sjätte plats. Linköping är på 13:e plats.

I nästa match möter Linköping Färjestad hemma på tisdag 30 september 19.00. Malmö möter Örebro Hockey torsdag 2 oktober 19.00 hemma.

Linköping–Malmö 2–5 (1–2, 1–2, 0–1)

SHL, Saab Arena

Första perioden: 0–1 (7.57) Linus Öberg (Axel Sundberg, Topi Niemelä), 0–2 (11.55) Linus Öberg (William Von Barnekow, Thomas Berg Paulsen), 1–2 (17.49) Robin Kovacs (Markus Ljungh, David Bernhardt).

Andra perioden: 2–2 (27.41) Eskild Bakke Olsen (Johan Södergran), 2–3 (32.10) Linus Öberg (Topi Niemelä, Eemil Viro), 2–4 (39.10) Thomas Berg Paulsen (Linus Öberg, Robin Salo).

Tredje perioden: 2–5 (58.22) William Von Barnekow.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Linköping: 1-0-4

Malmö: 4-0-1

Nästa match:

Linköping: Färjestads BK, hemma, 30 september

Malmö: Örebro HK, hemma, 2 oktober