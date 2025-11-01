Linus Leandersson matchvinnare när Helsingborg slog Karlskrona

Helsingborg segrade – 5–4 mot Karlskrona

Helsingborgs fjärde seger på de senaste fem matcherna

Helsingborgs Linus Leandersson tvåmålsskytt

Helsingborg besegrade Karlskrona på bortaplan i lördagens match i U20 region syd herr. 4–5 (3–2, 1–3, 0–0) slutade matchen.

Helsingborg höll nu nollan för första gången den här säsongen.

Segern var Helsingborgs fjärde på de senaste fem matcherna.

Linus Leandersson gjorde två mål för Helsingborg

Karlskrona var vassast i första perioden som laget vann med 3–2.

Helsingborg gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 3–2 till ledning med 3–5.

Isak Dabäck reducerade förvisso men närmare än 4–5 kom inte Karlskrona. Tredje perioden blev mållös och Helsingborg höll i sin 5–4-ledning och vann.

Helsingborgs Linus Leandersson stod för tre poäng, varav två mål.

Det här var Karlskronas andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Helsingborgs tredje uddamålsseger.

Lagen möts på nytt i Olympiarinken den 13 december.

Lördag 8 november möter Karlskrona Bäcken borta 13.30 och Helsingborg möter Borås hemma 16.00.

Karlskrona–Helsingborg 4–5 (3–2, 1–3, 0–0)

U20 region syd herr, NKT Arena

Första perioden: 0–1 (5.14) Isak Paerremand (William Holmberg, Milton Hållström), 1–1 (8.10) Emil Norrtorp (Olle Sandell, Filip Brander), 1–2 (8.21) Marius Decierdo (Linus Leandersson, William Holmberg), 2–2 (12.16) Hampus Ullberg (Filip Brander, Anton Andersson), 3–2 (18.30) Oliver Heinonen (Loke Telleborn).

Andra perioden: 3–3 (23.26) Erik Allard (Arvid Berlin), 3–4 (25.26) Linus Leandersson (Milton Hållström, Isak Paerremand), 3–5 (34.42) Linus Leandersson (Lukas Rooth), 4–5 (35.30) Isak Dabäck (Emil Norrtorp, Olle Sandell).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Karlskrona: 2-0-3

Helsingborg: 4-1-0

Nästa match:

Karlskrona: Bäcken HC, borta, 8 november

Helsingborg: Borås HC, hemma, 8 november