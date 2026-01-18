Linus Håkansson målskytt när Örnsköldsvik Hockey vann mot Vallentuna

Örnsköldsvik Hockey-seger med 1–0 mot Vallentuna

Linus Håkansson avgjorde för Örnsköldsvik Hockey

Örnsköldsvik Hockey höll tätt bakåt

Örnsköldsvik Hockey vann med 1–0 på bortaplan mot Vallentuna i hockeyettan norra. Matchens enda mål gjorde Linus Håkansson, inskickat i andra perioden. Tredje perioden blev mållös.

Vallentuna–Örnsköldsvik Hockey – mål för mål

Vallentuna har en vinst och fyra förluster och 11–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Örnsköldsvik Hockey har tre vinster och två förluster och 13–11 i målskillnad.

I nästa omgång har Vallentuna Borlänge hemma i Vallentuna Ishall, fredag 23 januari 19.00. Örnsköldsvik Hockey spelar hemma mot Sundsvall onsdag 21 januari 19.00.

Vallentuna–Örnsköldsvik Hockey 0–1 (0–0, 0–1, 0–0)

Hockeyettan norra, Vallentuna Ishall

Andra perioden: 0–1 (28.15) Linus Håkansson (Carl Jacobson, Felix Hälldahl).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vallentuna: 1-0-4

Örnsköldsvik Hockey: 3-1-1

Nästa match:

Vallentuna: Borlänge HF, hemma, 23 januari 19.00

Örnsköldsvik Hockey: IF Sundsvall Hockey, hemma, 21 januari 19.00