Linus Håkansson målskytt när Örnsköldsvik Hockey vann mot Vallentuna
- Örnsköldsvik Hockey-seger med 1–0 mot Vallentuna
- Linus Håkansson avgjorde för Örnsköldsvik Hockey
- Örnsköldsvik Hockey höll tätt bakåt
Örnsköldsvik Hockey vann med 1–0 på bortaplan mot Vallentuna i hockeyettan norra. Matchens enda mål gjorde Linus Håkansson, inskickat i andra perioden. Tredje perioden blev mållös.
Vallentuna–Örnsköldsvik Hockey – mål för mål
Vallentuna har en vinst och fyra förluster och 11–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Örnsköldsvik Hockey har tre vinster och två förluster och 13–11 i målskillnad.
I nästa omgång har Vallentuna Borlänge hemma i Vallentuna Ishall, fredag 23 januari 19.00. Örnsköldsvik Hockey spelar hemma mot Sundsvall onsdag 21 januari 19.00.
Vallentuna–Örnsköldsvik Hockey 0–1 (0–0, 0–1, 0–0)
Hockeyettan norra, Vallentuna Ishall
Andra perioden: 0–1 (28.15) Linus Håkansson (Carl Jacobson, Felix Hälldahl).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Vallentuna: 1-0-4
Örnsköldsvik Hockey: 3-1-1
Nästa match:
Vallentuna: Borlänge HF, hemma, 23 januari 19.00
Örnsköldsvik Hockey: IF Sundsvall Hockey, hemma, 21 januari 19.00
