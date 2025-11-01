Linköping vinnare mot Rögle – avgjorde i förlängningen

Linköping vann med 4–3 efter förlängning

Linköpings femte seger på de senaste sex matcherna

Loke Krantz med två mål för Linköping

Matchen mellan hemmalaget Rögle och gästande Linköping i U20 nationell södra var lika efter full tid. Först i förlängningen kunde Linköping avgöra till 4–3 (1–1, 1–2, 1–0, 1–0). Douglas Paul blev matchhjälte för Linköping med sitt mål i förlängningen.

Det här var andra gången den här säsongen som Linköpings målvakter höll nollan.

Segern var Linköpings femte på de senaste sex matcherna.

Loke Krantz gjorde två mål för Linköping

Första perioden var jämn. Rögle inledde bäst och tog ledningen genom Noah Lund efter 15.43, men Linköping kvitterade genom Loke Krantz i slutet av perioden. Linköping tog ledningen med 1–2, återigen genom Loke Krantz som gjorde sitt andra mål efter 13.06 i andra perioden.

Oliver Dejbjerg Larsen och Noah Lund såg till att Rögle vände till ledning med 3–2. 15.24 in i tredje perioden slog Axel Bjurman till på pass av Loke Krantz och kvitterade. I förlängningen tog det 4.44 till Linköping också avgjorde till 4–3. Matchvinnare för bortalaget blev Douglas Paul, framspelad av Milton Carpenhammar och Vaclav Nedorost.

Loke Krantz gjorde två mål för Linköping och spelade fram till ett mål. Milo Fortkord hade tre assists för Rögle.

Det här var Rögles sjätte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Linköpings andra uddamålsseger.

Lagens första möte för säsongen vann Linköping HC med 4–3.

Nästa motstånd för Rögle är Malmö. Lagen möts onsdag 12 november 18.00 i Catena Arena. Linköping tar sig an Malmö borta söndag 2 november 12.15.

Rögle–Linköping 3–4 (1–1, 2–1, 0–1, 0–1)

U20 nationell södra, Bjäre Entreprenad Arena

Första perioden: 1–0 (15.43) Noah Lund (Milo Fortkord, Melker Sigurd), 1–1 (18.34) Loke Krantz (Milton Carpenhammar, Wilhelm Hasselhuhn).

Andra perioden: 1–2 (33.06) Loke Krantz (Vaclav Nedorost, Gustav Pettersson), 2–2 (34.35) Noah Lund (Love Gath, Milo Fortkord), 3–2 (37.52) Oliver Dejbjerg Larsen (Milo Fortkord, Isak Norlin).

Tredje perioden: 3–3 (55.24) Axel Bjurman (Loke Krantz).

Förlängning: 3–4 (64.44) Douglas Paul (Milton Carpenhammar, Vaclav Nedorost).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rögle: 2-2-1

Linköping: 4-0-1

Nästa match:

Rögle: IF Malmö Redhawks, hemma, 12 november

Linköping: IF Malmö Redhawks, borta, 2 november