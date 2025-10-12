Linköping vann mot Oskarshamn – Benjamin Jismyr blev matchvinnare

Linköping vann med 4–1 mot Oskarshamn

Benjamin Jismyr tvåmålsskytt för Linköping

Oskarshamns tredje raka förlust

Linköping besegrade Oskarshamn på hemmaplan i söndagens match i U18 regional syd herr. 4–1 (0–1, 2–0, 2–0) slutade matchen.

Oskarshamns tränare Philip Elander:

– Tycker vi jobbar hårt och visar att vi vill mycket men räcker tyvärr inte hela vägen. Linköping vinner rättvist efter en bra och jämn match.

Linköpings Benjamin Jismyr tvåmålsskytt

Wille Nilsson gav Oskarshamn ledningen efter 13 minuter på pass av Maximus Håkansson och Malte Gustavsson. Därefter fixade Linköpings Benjamin Jismyr och Lucas Toumeh att laget vände underläge till ledning med 2–1. Även i tredje perioden var Linköping starkast och gick från 2–1 till 4–1 genom två snabba mål i slutet av perioden av William Boman och Benjamin Jismyr och avgjorde matchen.

Benjamin Jismyr gjorde två mål för Linköping och spelade dessutom fram till ett mål och Lucas Toumeh stod för ett mål och två assists.

Linköping har två segrar och tre förluster och 15–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Oskarshamn har en vinst och fyra förluster och 12–17 i målskillnad.

Med två omgångar kvar är Linköping på femte plats i tabellen medan Oskarshamn är på nionde plats.

Torsdag 16 oktober möter Linköping Rögle hemma 19.00 och Oskarshamn möter Vita Hästen borta 19.40.

Linköping–Oskarshamn 4–1 (0–1, 2–0, 2–0)

U18 regional syd herr, Stångebro Ishall

Första perioden: 0–1 (13.59) Wille Nilsson (Maximus Håkansson, Malte Gustavsson).

Andra perioden: 1–1 (26.43) Lucas Toumeh (Markus Linderoth, Benjamin Jismyr), 2–1 (34.25) Benjamin Jismyr (Lucas Toumeh, Ture Holmér).

Tredje perioden: 3–1 (54.45) William Boman (Felix Mattsson, Melwin Lundberg Bergström), 4–1 (58.42) Benjamin Jismyr (Lucas Toumeh).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Linköping: 2-1-2

Oskarshamn: 1-0-4

Nästa match:

Linköping: Rögle BK, hemma, 16 oktober

Oskarshamn: HC Vita Hästen, borta, 16 oktober