Linköping vann efter förlängning mot Vita Hästen

Seger för Linköping med 4–3 efter förlängning

Oliver Ericsson matchvinnare för Linköping

Tredje raka segern för Linköping

Matchen mellan hemmalaget Vita Hästen och gästande Linköping i U18 regional syd herr var lika efter full tid. Först i förlängningen kunde bortalaget avgöra till 4–3 (2–3, 1–0, 0–0, 1–0). Oliver Ericsson blev matchhjälte för Linköping med sitt mål i förlängningen.

Frölunda nästa för Linköping

I första perioden var det Vita Hästen som var starkast. Laget vann perioden med 3–2.

Efter 18.49 i andra perioden nätade Ture Holmér, på pass av Oscar Helmfrid och Milo Daleklev och kvitterade för Linköping. Tredje perioden slutade mållös, och matchen fortsatte till förlängning. Matchvinnare för bortalaget Linköping 3.18 in i förlängningen blev Oliver Ericsson, med det avgörande 4–3-målet.

Det här var Vita Hästens andra uddamålsförlust den här säsongen.

Vita Hästen har haft en tuff start på serien och har bara ett poäng efter tre spelade matcher. Linköping har åtta poäng.

Nästa motstånd för Vita Hästen är HV 71. Lagen möts onsdag 24 september 19.00 i Husqvarna Garden. Linköping tar sig an Frölunda hemma torsdag 25 september 19.00.

Vita Hästen–Linköping 3–4 (3–2, 0–1, 0–0, 0–1)

U18 regional syd herr, Himmelstalundshallen

Första perioden: 1–0 (4.04) Ville Emvall (Alex Hollertz, Vidar Torstensson), 2–0 (8.49) Ville Emvall (Karl Emvall, Robin Nilsson), 3–0 (9.46) Kevin Stenberg (Mykyta Perechniev, Alex Hollertz), 3–1 (11.04) Lucas Toumeh (Victor Tjäder), 3–2 (15.19) Markus Linderoth (Lucas Toumeh, Victor Tjäder).

Andra perioden: 3–3 (38.49) Ture Holmér (Oscar Helmfrid, Milo Daleklev).

Förlängning: 3–4 (63.18) Oliver Ericsson (Oscar Helmfrid).

Nästa match:

Vita Hästen: HV 71, borta, 24 september

Linköping: Frölunda, hemma, 25 september