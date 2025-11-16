Linköping HC U18 vann i förlängningen mot HV 71

Linköping HC U18-seger med 6–5 efter förlängning

Linköping HC U18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Ture Holmér avgjorde för Linköping HC U18

Linköping HC U18:s väg till seger mot HV 71 hemma i U18 regional syd topp 6 herr blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde Linköping HC U18 avgöra till 6–5 (3–1, 0–3, 2–1, 1–0) och ta bonuspoängen. Ture Holmér blev matchhjälte för Linköping HC U18 med sitt mål blott 46 sekunder in i förlängningen.

Segern var Linköping HC U18:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Malmö nästa för Linköping HC U18

Linköping HC U18 dominerade i första perioden som laget vann med 3–1.

I andra perioden var det i stället HV 71 som hade greppet. Laget vann perioden med 0–3 och ställningen efter två perioder var 3–4.

Linköping HC U18 kvitterade till 4–4 genom Ture Holmér i tredje perioden.

HV 71 gjorde 4–5 genom Alfred Nordén efter 10.43 i tredje perioden.

Linköping HC U18 kvitterade till 5–5 genom Vincent Näsström med 3.16 kvar att spela av perioden. Matchvinnare för hemmalaget Linköping HC U18 46 sekunder in i förlängningen blev Ture Holmér med det avgörande förlängningsmålet.

Det här var Linköping HC U18:s fjärde uddamålsseger den här säsongen.

Linköping HC U18 har nu elva poäng efter fem spelade matcher medan HV 71 har tre poäng efter fyra matcher.

Lagens första möte för säsongen vann HV 71 med 4–2.

I nästa omgång har Linköping HC U18 Malmö hemma i Stångebro Ishall, fredag 21 november 19.00. HV 71 spelar borta mot Malmö torsdag 20 november 19.15.

Linköping HC U18–HV 71 6–5 (3–1, 0–3, 2–1, 1–0)

U18 regional syd topp 6 herr, Stångebro Ishall

Första perioden: 1–0 (2.11) Gustav Bernhardsson (Oliver Ericsson, Max Karlsson), 1–1 (12.40) Maximilliam Wistrand, 2–1 (13.35) Gustav Bernhardsson, 3–1 (15.25) William Boman (Benjamin Jismyr).

Andra perioden: 3–2 (27.40) Emil Strålberg (Fabian Merkle Rohdin), 3–3 (29.30) Viggo Borrman (Sam Tillström), 3–4 (32.35) Sigge Linge (Alexander Thunblom, Alfred Nordén).

Tredje perioden: 4–4 (46.11) Ture Holmér, 4–5 (50.43) Alfred Nordén (Alexander Thunblom), 5–5 (56.44) Vincent Näsström.

Förlängning: 6–5 (60.46) Ture Holmér.

Nästa match:

Linköping HC U18: IF Malmö Redhawks, hemma, 21 november

HV 71: IF Malmö Redhawks, borta, 20 november