Linköping HC U18 vände till seger mot Växjö

Linköping HC U18 vann med 4–3 mot Växjö

Felix Mattsson med två mål för Linköping HC U18

Lucas Toumeh avgjorde för Linköping HC U18

Bortalaget Växjö ledde matchen mot Linköping HC U18 men i andra perioden fick Linköping HC U18 rejäl utdelning. Laget gjorde tre raka mål och Växjö orkade aldrig resa sig. Till slut blev det 4–3 (1–2, 3–0, 0–1) i matchen i U18 Nationell södra herr.

Felix Mattsson gjorde två mål för Linköping HC U18

Linköping HC U18 tog ledningen i första perioden genom Melwin Lundberg Bergström.

Vincent Bengtsson och Valdermar Landin låg sen bakom vändningen till 1–2 för Växjö.

Linköping HC U18 vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 1–2 till 4–2 i andra perioden.

12.42 in i tredje perioden satte Simon Sejc pucken framspelad av Kalle Broberg och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Växjö.

I tabellen innebär det här att Linköping HC U18 nu ligger på nionde plats i tabellen. Växjö är på tredje plats.

Det här var fjärde mötet mellan Linköping HC U18 och Växjö den här säsongen. Växjö Lakers HC har tagit två segrar före den här matchen. Linköping HC vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Linköping HC U18 tar sig an Frölunda i nästa match hemma söndag 25 januari 15.30. Växjö möter samma dag 12.45 HV 71 borta.

Linköping HC U18–Växjö 4–3 (1–2, 3–0, 0–1)

U18 Nationell södra herr, Stångebro Ishall

Första perioden: 1–0 (10.26) Melwin Lundberg Bergström (Gustav Bernhardsson, Benjamin Jismyr), 1–1 (15.25) Vincent Bengtsson (Carl Sandahl), 1–2 (18.53) Valdermar Landin (Tomas Albrecht).

Andra perioden: 2–2 (23.44) Felix Mattsson, 3–2 (30.30) Felix Mattsson (William Boman, Oscar Helmfrid), 4–2 (32.31) Lucas Toumeh.

Tredje perioden: 4–3 (52.42) Simon Sejc (Kalle Broberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Linköping HC U18: 2-1-2

Växjö: 3-1-1

Nästa match:

Linköping HC U18: Frölunda, hemma, 25 januari 15.30

Växjö: HV 71, borta, 25 januari 12.45