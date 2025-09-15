Linköping avgjorde i tredje perioden mot Malmö

Linköping-seger med 3–1 mot Malmö

Oscar Helmfrid matchvinnare för Linköping

Figo Larsson målskytt för Malmö

Linköping segrade borta mot Malmö i U18 regional syd herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Linköping drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 1–3 (0–0, 1–1, 0–2).

Linköpings tränare Jesper Bohlin om matchen:

– Väldigt skönt att inleda seriespelet med en seger mot Malmö på bortaplan. Det var en jämn match sett över 60 minuter. Vi fick spela mycket boxplay under matchen och grabbarna gjorde det på ett fantastiskt sätt. Vi spelade väldigt uppoffrande framför Melker Ståhl, som också var bra i målet och täckte massvis med skott. Gillade attityden, inställningen och tävlingen på laget från första till sista bytet. Oerhört skön känsla när Oscar Helmfrid gör 2–1 med 14 minuter kvar i tredje.

Karlskrona nästa för Linköping

Den första perioden slutade 0–0. Linköping gjorde 0–1 genom Melwin Lundberg Bergström efter 3.44 i andra perioden.

Malmö kvitterade till 1–1 genom Figo Larsson efter 12.30 av perioden. I tredje perioden gjorde Linköping 1–2 efter 6.01 genom Oscar Helmfrid framspelad av Benjamin Jismyr. Och med bara 21 sekunder kvar satte Benjamin Jismyr avgörande 1–3.

Linköping vann senast lagen möttes med 5–3 i Stångebro Ishall.

I nästa match möter Malmö HV 71 borta på onsdag 17 september 19.00. Linköping möter Karlskrona torsdag 18 september 19.00 hemma.

Malmö–Linköping 1–3 (0–0, 1–1, 0–2)

U18 regional syd herr, Malmö Isstadion

Andra perioden: 0–1 (23.44) Melwin Lundberg Bergström (Victor Tjäder), 1–1 (32.30) Figo Larsson (Casper Scherstén, Matteo Filippini).

Tredje perioden: 1–2 (46.01) Oscar Helmfrid (Benjamin Jismyr), 1–3 (59.39) Benjamin Jismyr.

Nästa match:

Malmö: HV 71, borta, 17 september

Linköping: Karlskrona HK, hemma, 18 september