Lindlöven vann tredje matchen mot Forshaga

Lindlöven vann med 4–2 mot Forshaga

Sebastian Falk avgjorde för Lindlöven

Tre raka mål av Lindlöven

Lindlöven har skapat sig ett överläge mot Forshaga i kvartsfinalen i Hockeyettan, efter seger borta med 4–2 (1–1, 0–0, 3–1). Lindlöven leder matchserien med 2-1 och behöver bara en seger till för att avgöra matchserien.

– Jämn och tight match. 2–1 i matcher, ny match imorgon. Så chans till revansch direkt, kommenterade Forshagas huvudtränare Mikael Wikstrand.

Lindlövens tränare Lennart Hermansson:

– Återigen en tight match, vi är dock hetare idag från start och genomför matchen på ett mycket bra sätt. Vi ställer till det lite i början av tredje men vi jobbade tålmodigt och hade väldigt bra kontroll på hela perioden. Grymt boxplay när vi behövde det, dock har vi lite att jobba på med powerplay. Vi ser fram emot match imorgon igen.

Forshaga–Lindlöven – mål för mål

Isac Hamberg gjorde 1–0 till Forshaga efter bara 1.43 efter förarbete från Alfred Bergman och Christoffer Rasch. Lindlöven kvitterade till 1–1 efter 15.46 när Jesper Broeng hittade rätt.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Forshaga tog ledningen på nytt genom Gustav Ling efter 2.21 i tredje perioden.

Lindlöven vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 2–1 till 2–4. Lindgrens 2–4-mål kom med 29 sekunder kvar av matchen.

Nästa match spelas på onsdag 19.00.

Forshaga–Lindlöven 2–4 (1–1, 0–0, 1–3)

Kvartsfinalen i Hockeyettan

Första perioden: 1–0 (1.43) Isac Hamberg (Alfred Bergman, Christoffer Rasch), 1–1 (15.46) Jesper Broeng.

Tredje perioden: 2–1 (42.21) Gustav Ling, 2–2 (46.37) Amill Andersson (Vilmer Grundström), 2–3 (48.38) Sebastian Falk (Oliver Arle Östergren), 2–4 (59.31) William Lindgren (Gustav Arvidsson).

Ställning i serien: Forshaga–Lindlöven 1–2

Nästa match:

18 mars, 19.00, Forshaga–Lindlöven