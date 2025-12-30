Lindlöven vann toppmötet mot Forshaga med 3–1
Lindlöven tog en stark seger på bortaplan när man vann mot Forshaga i hockeyettan norra på tisdagen med 3–1 (0–0, 1–0, 2–1). En viktig seger i toppen av tabellen.
Segern var Lindlövens sjunde på de senaste nio matcherna.
Efter sju matcher i rad med poäng blev det till slut förlust för Forshaga.
Forshaga–Lindlöven – mål för mål
Den första perioden slutade mållös.
2.42 in i andra perioden spräckte Lindlöven nollan genom Gustav Karlsson med assist av Linus Sjöqvist och Filip Forsmark.
Redan efter 1.29 i tredje perioden kvitterade Forshaga till 1–1 genom Tom Fridén på pass av Linus Johnsson och Martin Fridén.
Lindlöven tog ledningen redan efter efter 3.20 i tredje perioden genom Filip Forsmark efter förarbete från Gustav Arvidsson och Wiggo Centervad.
Laget punkterade matchen med ett 1–3-mål med 14 sekunder kvar att spela genom Joel Kiirikki efter förarbete av Isak Jonsson. 1–3-målet blev matchens sista.
Söndag 4 januari 17.30 spelar Forshaga hemma mot Vallentuna. Lindlöven möter Surahammar borta i XLNT AKUSTIK Arena onsdag 7 januari 19.00.
Forshaga–Lindlöven 1–3 (0–0, 0–1, 1–2)
Hockeyettan norra, Löfbergs Arena
Andra perioden: 0–1 (22.42) Gustav Karlsson (Linus Sjöqvist, Filip Forsmark).
Tredje perioden: 1–1 (41.29) Tom Fridén (Linus Johnsson, Martin Fridén), 1–2 (43.20) Filip Forsmark (Gustav Arvidsson, Wiggo Centervad), 1–3 (59.46) Joel Kiirikki (Isak Jonsson).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Forshaga: 4-0-1
Lindlöven: 3-0-2
Nästa match:
Forshaga: Vallentuna Hockey, hemma, 4 januari 17.30
Lindlöven: Surahammars IF, borta, 7 januari 19.00
