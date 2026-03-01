Lindgren bakom Vimmerbys seger mot AIK

Vimmerby-seger med 3–2 mot AIK

Vimmerbys avgörande efter 59.35.

Elias Lindgren med två mål för Vimmerby

Vimmerby vann mötet med AIK hemma med 3–2 (2–1, 0–0, 1–1) på söndagen i hockeyallsvenskan.

Vimmerbys fina hemmaform håller i sig. Segern var fjärde raka i VBO Arena.

Elias Lindgren gjorde två mål för Vimmerby

Vimmerby tog ledningen i början av första perioden genom Elias Lindgren.

AIK kvitterade till 1–1 genom Jesper Emanuelsson efter 8.52.

Efter 11.25 i matchen gjorde Vimmerby 2–1 genom Ville Svensson.

Andra perioden blev mållös.

5.10 in i tredje perioden satte Elias Lindgren pucken återigen på pass av Johan Mörnsjö och Anton Carlsson och ökade ledningen. Oliver Johansson stod för målet när AIK reducerade till 3–2 med 25 sekunder kvar att spela framspelad av Daniel Ljungman och William Pethrus. Fler mål än så blev det inte för AIK.

Med två omgångar kvar är Vimmerby på tolfte plats i tabellen medan AIK är på femte plats.

Nästa motstånd för Vimmerby är SSK. AIK tar sig an Östersunds IK hemma. Båda matcherna spelas onsdag 4 mars 19.00.

Vimmerby–AIK 3–2 (2–1, 0–0, 1–1)

Hockeyallsvenskan, VBO Arena

Första perioden: 1–0 (4.29) Elias Lindgren (Anton Carlsson, Kevin Wennström), 1–1 (8.52) Jesper Emanuelsson (Oliver Tärnström, William Pethrus), 2–1 (11.25) Ville Svensson (Marcus Limpar Lantz, Johan Mörnsjö).

Tredje perioden: 3–1 (45.10) Elias Lindgren (Johan Mörnsjö, Anton Carlsson), 3–2 (59.35) Oliver Johansson (Daniel Ljungman, William Pethrus).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vimmerby: 3-0-2

AIK: 3-0-2

Nästa match:

Vimmerby: Södertälje SK, hemma, 4 mars 19.00

AIK: Östersunds IK, hemma, 4 mars 19.00