Limhamn fortsätter vinna mot KRIF Hockey J18

Seger för Limhamn med 5–0 mot KRIF Hockey J18

Tage Almqvist avgjorde för Limhamn

Fjärde raka nederlaget för KRIF Hockey J18

Limhamn fortsätter att ha det lätt mot KRIF Hockey J18 i U18 division 1 syd C vår. På söndagen vann Limhamn på nytt – den här gången med hela 5–0 (1–0, 1–0, 3–0) borta i Soft Center Arena. Det var Limhamns sjätte raka seger mot KRIF Hockey J18.

I och med detta har KRIF Hockey J18 fyra förluster i rad.

Jonstorp nästa för Limhamn

Tage Almqvist gjorde 1–0 till Limhamn efter fem minuters spel.

Efter 6.26 i andra perioden nätade Felix Bergman på pass av Olof Marthinsson och gjorde 0–2.

Limhamn fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–0. Målen i sista perioden gjordes av William Nordgaard, Olof Marthinsson och Sylver Hulzebosch.

Olof Marthinsson gjorde ett mål för Limhamn och två assist.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Limhamn HK vunnit.

Nästa motstånd för KRIF Hockey J18 är Kristianstad. Limhamn tar sig an Jonstorp hemma. Båda matcherna spelas torsdag 5 mars 19.00.

KRIF Hockey J18–Limhamn 0–5 (0–1, 0–1, 0–3)

U18 division 1 syd C vår, Soft Center Arena

Första perioden: 0–1 (5.15) Tage Almqvist.

Andra perioden: 0–2 (26.26) Felix Bergman (Olof Marthinsson).

Tredje perioden: 0–3 (40.41) Olof Marthinsson (Felix Bergman), 0–4 (49.54) Sylver Hulzebosch, 0–5 (57.07) William Nordgaard (Olof Marthinsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

KRIF Hockey J18: 1-0-4

Limhamn: 2-0-3

Nästa match:

KRIF Hockey J18: Kristianstads IK, hemma, 5 mars 19.00

Limhamn: Jonstorps IF IshF, hemma, 5 mars 19.00