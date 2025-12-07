Limhamn en lätt match för Jonstorp

Seger för Jonstorp med 7–2 mot Limhamn

Lucas Käller gjorde tre mål för Jonstorp

Melvin Persson matchvinnare för Jonstorp

Jonstorp vann klart när laget mötte Limhamn på hemmaplan i U18 division 1 syd C herr. Slutresultatet blev hela 7–2 (2–0, 3–0, 2–2). Det var dessutom en skön revansch från senaste mötet, som Limhamn vann med 4–3.

Lucas Käller gjorde 1–0 till Jonstorp efter 13 minuter på passning från Eric Stjärnborg och Jakob Johansson.

Efter 19.25 gjorde laget 2–0 när Lucas Käller återigen slog till assisterad av Jakob Johansson och Sam Holmberg.

Jonstorp startade andra perioden bäst och gick från 2–0 till 5–0 genom mål av Melvin Persson, Eric Stjärnborg och Lucas Käller.

Jonstorp ökade ledningen till 6–0 genom Sixten Medin efter 1.33 i tredje perioden.

Limhamn reducerade dock till både 6–1 och 6–2 genom Jacob Sundin och Ryder Ranelid i tredje perioden.

Jonstorp kunde dock avgöra till 7–2 med 1.56 kvar av matchen genom Filip Klang.

Jonstorps Jakob Johansson hade tre assists, Lucas Käller gjorde tre mål och Filip Klang stod för ett mål och två assists.

Jonstorp har tre segrar och två förluster och 27–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Limhamn har en vinst och fyra förluster och 12–20 i målskillnad.

Det här var sista matchen och resultatet betyder att Jonstorp slutar på fjärde plats och Limhamn på sjätte plats.

När lagen möttes senast vann Limhamn HK med 4–3.

Jonstorp–Limhamn 7–2 (2–0, 3–0, 2–2)

U18 division 1 syd C herr, Jonstorps Ishall

Första perioden: 1–0 (13.42) Lucas Käller (Eric Stjärnborg, Jakob Johansson), 2–0 (19.25) Lucas Käller (Jakob Johansson, Sam Holmberg).

Andra perioden: 3–0 (22.32) Melvin Persson (Viktor Åkesson), 4–0 (24.04) Eric Stjärnborg (Jakob Johansson, Sam Holmberg), 5–0 (32.35) Lucas Käller (Filip Klang, Sixten Medin).

Tredje perioden: 6–0 (41.33) Sixten Medin (Filip Klang), 6–1 (42.42) Jacob Sundin (Ryder Ranelid, Elmer Möller), 6–2 (55.34) Ryder Ranelid, 7–2 (58.04) Filip Klang (Viggo Larsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Jonstorp: 3-1-1

Limhamn: 1-0-4