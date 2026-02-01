Limhamn besegrade Kristianstad på hemmaplan

Limhamn vann med 6–2 mot Kristianstad

Limhamn nu femte, Kristianstad på sjätte plats

Alvesta nästa för Limhamn

Limhamn segrade på hemmaplan i Limhamns Ishall mot Kristianstad i U18 division 1 syd C vår. 6–2 slutade matchen på söndagen.

Limhamn har tre segrar och två förluster och 16–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Kristianstad har två vinster och tre förluster och 15–25 i målskillnad.

Resultatet innebär att Limhamn ligger kvar på femte plats och Kristianstad på sjätte plats i tabellen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa omgång har Limhamn Alvesta hemma i Limhamns Ishall, torsdag 12 februari 19.00. Kristianstad spelar borta mot Alvesta torsdag 5 februari 19.40.