Lidingö Vikings HC:s segerrad fortsätter efter 5–4 mot IK Göta

Lidingö Vikings HC segrade – 5–4 mot IK Göta

Lidingö Vikings HC:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Avgörande målet kom efter 59.30.

Lidingö Vikings HC visar fin form i U18 allettan östra fortsättningsserie. På onsdagen mötte laget IK Göta på bortaplan i HCL Tech Arena och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit nio matcher i rad. Segerresultatet mot IK Göta blev 5–4 (0–1, 2–2, 3–1).

Gabriel Höög Hallén slog till med bara 30 sekunder kvar av slutperioden och blev matchhjälte med sitt 5–4-mål.

Gabriel Höög Hallén blev matchvinnare

IK Göta tog ledningen efter sju minuters spel genom Oliwer Ekström efter förarbete från Axel Rinman.

IK Göta gjorde två snabba mål i andra perioden och gick från 1–0 till 3–0, målen av Adam Belmonte och Elias Hedman.

Lidingö Vikings HC reducerade dock till både 3–1 och 3–2 genom Gabriel Höög Hallén och Aleksis Frelihs i andra perioden.

Efter 10.16 i tredje perioden gjorde IK Göta 4–2 genom Melvin Lindgren.

Lidingö Vikings HC vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 4–2 till 4–5. 4–4-målet kom med bara 2.7 kvar att spela genom William Otterud. Och med 30 sekunder kvar att spela kom också 4–5 genom Gabriel Höög Hallén.

Ludvig Malmström gjorde ett mål för Lidingö Vikings HC och tre assist.

Det här betyder att IK Göta är kvar på femte plats och att Lidingö Vikings HC fortfarande leder serien.

Säsongens första möte lagen emellan vann Lidingö med 5–4 efter avgörande på straffar.

Torsdag 19 februari spelar IK Göta hemma mot Vallentuna 20.00 och Lidingö Vikings HC mot Haninge Anchors HC U18 hemma 19.30 i Exakt Arena.

IK Göta–Lidingö Vikings HC 4–5 (1–0, 2–2, 1–3)

U18 allettan östra fortsättningsserie, HCL Tech Arena

Första perioden: 1–0 (7.32) Oliwer Ekström (Axel Rinman).

Andra perioden: 2–0 (34.02) Adam Belmonte (Max Balk, Henrik Blomqvist), 3–0 (35.05) Elias Hedman (Oliwer Ekström, Jasper Carlsson), 3–1 (38.07) Gabriel Höög Hallén (Ludvig Malmström, Viktor Sjöborg), 3–2 (38.53) Aleksis Frelihs (Victor Hansen, Ludvig Malmström).

Tredje perioden: 4–2 (50.16) Melvin Lindgren (Max Balk, Henrik Blomqvist), 4–3 (53.20) Ludvig Malmström (Victor Hansen), 4–4 (57.53) William Otterud (Benjamin Herrmann), 4–5 (59.30) Gabriel Höög Hallén (Ludvig Malmström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IK Göta: 2-1-2

Lidingö Vikings HC: 5-0-0

Nästa match:

IK Göta: Vallentuna Hockey, hemma, 19 februari 20.00

Lidingö Vikings HC: Haninge Anchors HC, hemma, 19 februari 19.30