Lidingö Vikings HC vann toppmötet hemma mot Eskilstuna Linden Hockey

Lidingö Vikings HC segrade – 9–1 mot Eskilstuna Linden Hockey

Lidingö Vikings HC:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Viktor Sjöborg gjorde tre mål för Lidingö Vikings HC

Två topplag möttes i U18 allettan östra fortsättningsserie under söndagen när Lidingö Vikings HC tog emot tredjeplacerade Eskilstuna Linden Hockey. Lidingö Vikings HC vann matchen med 9–1 (5–0, 1–1, 3–0).

Därmed har Lidingö Vikings HC vunnit fyra matcher i rad i U18 allettan östra fortsättningsserie.

Viktor Sjöborg gjorde tre mål för Lidingö Vikings HC

Lidingö Vikings HC dominerade i första perioden som laget vann klart med 5–0.

Efter 11.37 i andra perioden nätade Filip Ingman framspelad av Zacharias Karlsson och Wilhelm Högback Norén och reducerade åt Eskilstuna Linden Hockey. Lidingö Vikings HC:s Aleksis Frelihs gjorde 6–1 efter 15.37 på pass av Gabriel Höög Hallén och Ludvig Malmström.

Lidingö Vikings HC fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 9–1. Målen i sista perioden gjordes av Elias Omberg, Gabriel Höög Hallén och Viktor Sjöborg.

Aleksis Frelihs gjorde ett mål för Lidingö Vikings HC och spelade dessutom fram till tre mål, Gabriel Höög Hallén stod för ett mål och två assists, Ludvig Malmström hade tre assists och Viktor Sjöborg gjorde tre mål.

Den 8 mars spelar lagen mot varandra på nytt, i Smehallen.

I nästa match möter Lidingö Vikings HC IK Göta hemma på torsdag 5 februari 19.30. Eskilstuna Linden Hockey möter IK Göta söndag 8 februari 18.45 hemma.

Lidingö Vikings HC–Eskilstuna Linden Hockey 9–1 (5–0, 1–1, 3–0)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Exakt Arena

Första perioden: 1–0 (4.10) Victor Hansen (Benjamin Herrmann), 2–0 (5.48) Viktor Sjöborg (Aleksis Frelihs, Ludwig Augustinson), 3–0 (8.33) Viktor Sjöborg (Aleksis Frelihs, Gabriel Höög Hallén), 4–0 (9.57) Arthur Birg (Ludvig Jagevik, Carl Mogerud), 5–0 (12.48) Victor Hansen (Ludvig Malmström, Alec Lejnerborn).

Andra perioden: 5–1 (31.37) Filip Ingman (Zacharias Karlsson, Wilhelm Högback Norén), 6–1 (35.37) Aleksis Frelihs (Gabriel Höög Hallén, Ludvig Malmström).

Tredje perioden: 7–1 (49.57) Viktor Sjöborg (Aleksis Frelihs, Ludvig Malmström), 8–1 (54.41) Gabriel Höög Hallén, 9–1 (56.49) Elias Omberg (Benjamin Herrmann, Arthur Birg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lidingö Vikings HC: 4-0-1

Eskilstuna Linden Hockey: 2-0-3

Nästa match:

Lidingö Vikings HC: IK Göta, hemma, 5 februari 19.30

Eskilstuna Linden Hockey: IK Göta, hemma, 8 februari 18.45