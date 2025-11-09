Lidingö Vikings HC U18 vann – efter Arthur Birgs hattrick

Lidingö Vikings HC U18 segrade – 6–5 mot Vallentuna

Lidingö Vikings HC U18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Lidingö Vikings HC U18:s Arthur Birg tremålsskytt

Arthur Birg stod för tre mål när Lidingö Vikings HC U18 vann mot Vallentuna på bortaplan i U18 allettan östra herr. Till slut blev det 6–5 (2–2, 2–3, 2–0).

Segern var Lidingö Vikings HC U18:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Aleksis Frelihs gjorde matchvinnande målet

Lidingö Vikings HC U18 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2.

Vallentuna reducerade och kvitterade till 2–2 genom Aron Ingves och Rune Af Sandberg. Vallentuna var vassast i andra perioden som laget vann och ställningen efter två perioder var 5–4.

Aleksis Frelihs och Arthur Birg låg sen bakom vändningen till 5–6 för Lidingö Vikings HC U18.

Aleksis Frelihs gjorde två mål för Lidingö Vikings HC U18 och spelade dessutom fram till ett mål och Arthur Birg gjorde tre mål. Elton Cegrell hade tre assists för Vallentuna och Rune Af Sandberg gjorde två mål och totalt tre poäng.

Det här var Vallentunas tredje uddamålsförlust den här säsongen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Vallentuna Hockey med 7–4.

Nästa motstånd för Vallentuna är Nyköping. Lidingö Vikings HC U18 tar sig an Enköping hemma. Båda matcherna spelas torsdag 13 november 19.30.

Vallentuna–Lidingö Vikings HC U18 5–6 (2–2, 3–2, 0–2)

U18 allettan östra herr, Vallentuna Ishall

Första perioden: 0–1 (6.30) Arthur Birg (Elliot Hellberg, Viktor Sjöborg), 0–2 (14.16) Arthur Birg (Ludvig Råsled Unonius), 1–2 (15.26) Aron Ingves (Elton Cegrell), 2–2 (17.00) Rune Af Sandberg (Isac Mattsson, Vincent Stålenhag).

Andra perioden: 3–2 (25.02) Charlie Bergqvist (Rune Af Sandberg, Levi Sjöström), 3–3 (27.58) Ludvig Lagerwall (Ludvig Jagevik, Elias Omberg), 3–4 (29.51) Aleksis Frelihs, 4–4 (37.43) Rune Af Sandberg (Elton Cegrell, Alvar Nyström), 5–4 (37.59) Aron Ingves (Viggo Ahlqvist, Elton Cegrell).

Tredje perioden: 5–5 (47.43) Arthur Birg (Aleksis Frelihs), 5–6 (48.51) Aleksis Frelihs (Viktor Sjöborg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vallentuna: 0-0-5

Lidingö Vikings HC U18: 4-0-1

Nästa match:

Vallentuna: Nyköpings SK, borta, 13 november

Lidingö Vikings HC U18: Enköpings SK HK, hemma, 13 november