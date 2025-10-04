Lidingö Vikings HC U18 vände – med tre raka mål i andra perioden

Lidingö Vikings HC U18 segrade – 3–1 mot Järna

Elias Omberg matchvinnare för Lidingö Vikings HC U18

Tredje raka nederlaget för Järna

Bortalaget Järna hade ledningen efter en period i matchen mot Lidingö Vikings HC U18. Men Lidingö Vikings HC U18 öste på rejält i andra perioden där laget gjorde tre raka mål. Till slut blev det hela 3–1 (0–1, 3–0, 0–0) i matchen i U18 allettan östra herr.

Lidingö Vikings HC U18–Järna – mål för mål

Hugo Ekström Söderström gav Järna ledningen efter 15 minuters spel. Lidingö Vikings HC U18 gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 0–1 till ledning med 3–1. Lidingö Vikings HC U18:s mål gjordes av Ludvig Malmström, Jan Bajnar och Elias Omberg. I tredje perioden höll Lidingö Vikings HC U18 i sin 3–1-ledning och vann.

Järna har haft en tuff start på serien och är helt utan poäng efter tre spelade matcher. Lidingö Vikings HC U18 tog nu sin första seger.

Den 16 november tar lagen sig an varandra igen, då i Järna Ishall.

I nästa match, torsdag 9 oktober möter Lidingö Vikings HC U18 Väsby borta i Vilundaparkens Ishall A 19.45 medan Järna spelar hemma mot Nyköping 19.30.

Lidingö Vikings HC U18–Järna 3–1 (0–1, 3–0, 0–0)

U18 allettan östra herr, Exakt Arena

Första perioden: 0–1 (15.28) Hugo Ekström Söderström.

Andra perioden: 1–1 (30.49) Ludvig Malmström (Viktor Sjöborg), 2–1 (35.43) Elias Omberg (Alec Lejnerborn), 3–1 (39.58) Jan Bajnar (Ludvig Malmström, William Otterud).

Nästa match:

Lidingö Vikings HC U18: Väsby IK HK, borta, 9 oktober

Järna: Nyköpings SK, hemma, 9 oktober